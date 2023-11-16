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Перевозчики в Словакии заблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 16.11.2023
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17:25 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kpp-1909891441.html
Перевозчики в Словакии заблокировали КПП на границе с Украиной
Перевозчики в Словакии заблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 16.11.2023
Перевозчики в Словакии заблокировали КПП на границе с Украиной
Союз автоперевозчиков Словакии ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег, которые требуют РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:25
2023-11-16T17:25
в мире
украина
словакия
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БРАТИСЛАВА, 16 ноя - РИА Новости. Союз автоперевозчиков Словакии ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег, которые требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сообщил в четверг глава объединения Станислав Скала. Польские перевозчики ранее заблокировали подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они требуют вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. В результате на польской стороне образовались пробки из большегрузных автомобилей. "Наша цель - поддержать польских коллег, а также всех перевозчиков в Европейском союзе. Мы будем просить Европейскую комиссию как можно скорее ввести разрешения на перевозку для украинских машин, потому что европейские компании не могут с ними конкурировать", - сказал Скала изданию teraz.sk. По его словам, акция была запланирована на один час, с 13.00 до 14.00 (с 15.00 до 16.00 мск), на пограничном пункте Вышне Немецке на границе с Украиной, где в последние дни словацкая полиция фиксирует скопление фур из-за протеста польских перевозчиков, водители грузовиков пытаются попасть в Украину через территорию Словакии, чем осложняют движение на востоке страны. Словацкие перевозчики готовы последовать примеру своих польских коллег и полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.
https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html
https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html
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в мире, украина, словакия
В мире, Украина, Словакия
Перевозчики в Словакии заблокировали КПП на границе с Украиной

Скала: перевозчики в Словакии заблокировали КПП на границе с Украиной

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРАТИСЛАВА, 16 ноя - РИА Новости. Союз автоперевозчиков Словакии ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег, которые требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сообщил в четверг глава объединения Станислав Скала.
Польские перевозчики ранее заблокировали подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они требуют вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. В результате на польской стороне образовались пробки из большегрузных автомобилей.
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"Наша цель - поддержать польских коллег, а также всех перевозчиков в Европейском союзе. Мы будем просить Европейскую комиссию как можно скорее ввести разрешения на перевозку для украинских машин, потому что европейские компании не могут с ними конкурировать", - сказал Скала изданию teraz.sk.
По его словам, акция была запланирована на один час, с 13.00 до 14.00 (с 15.00 до 16.00 мск), на пограничном пункте Вышне Немецке на границе с Украиной, где в последние дни словацкая полиция фиксирует скопление фур из-за протеста польских перевозчиков, водители грузовиков пытаются попасть в Украину через территорию Словакии, чем осложняют движение на востоке страны. Словацкие перевозчики готовы последовать примеру своих польских коллег и полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.
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