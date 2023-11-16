https://ria.ru/20231116/korolev-1909803898.html

Новая детская музыкальная школа появится в Королеве в 2024 году

Новая детская музыкальная школа появится в Королеве в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023

Новая детская музыкальная школа появится в Королеве в 2024 году

Строительство новой музыкальной школы на территории подмосковного Королева завершится в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:49

2023-11-16T12:49

2023-11-16T12:49

королев

образование - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Строительство новой музыкальной школы на территории подмосковного Королева завершится в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Строительство объекта уже началось, рабочие приступили к устройству котлована здания. Новая школа на 600 учеников будет трехэтажной, площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрены два репетиционных зала: для оркестровых коллективов и хоров с устройством амфитеатра, большой зрительный зал на 120 мест, 26 учебных кабинетов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом и теоретические классы. На прилегающей территории появятся парковочное пространство и места для отдыха. Утверждены и интерьерные решения для школы, в их основе - музыкальная азбука, воздушные рисунки из нот, светлые бежевые оттенки в оформлении помещений. Объект очень важен для жителей Королева. Сейчас дети микрорайона Юбилейный, где ведется строительство, занимаются в старом деревянном здании 1936 года постройки и очень ждут новую школу.

https://ria.ru/20231113/korolev-1909138502.html

королев

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

королев, образование - общество, московская область (подмосковье)