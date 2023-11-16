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Новая детская музыкальная школа появится в Королеве в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023
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12:49 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/korolev-1909803898.html
Новая детская музыкальная школа появится в Королеве в 2024 году
Новая детская музыкальная школа появится в Королеве в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023
Новая детская музыкальная школа появится в Королеве в 2024 году
Строительство новой музыкальной школы на территории подмосковного Королева завершится в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:49
2023-11-16T12:49
королев
образование - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Строительство новой музыкальной школы на территории подмосковного Королева завершится в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Строительство объекта уже началось, рабочие приступили к устройству котлована здания. Новая школа на 600 учеников будет трехэтажной, площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрены два репетиционных зала: для оркестровых коллективов и хоров с устройством амфитеатра, большой зрительный зал на 120 мест, 26 учебных кабинетов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом и теоретические классы. На прилегающей территории появятся парковочное пространство и места для отдыха. Утверждены и интерьерные решения для школы, в их основе - музыкальная азбука, воздушные рисунки из нот, светлые бежевые оттенки в оформлении помещений. Объект очень важен для жителей Королева. Сейчас дети микрорайона Юбилейный, где ведется строительство, занимаются в старом деревянном здании 1936 года постройки и очень ждут новую школу.
https://ria.ru/20231113/korolev-1909138502.html
королев
московская область (подмосковье)
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королев, образование - общество, московская область (подмосковье)
Королев, Образование - Общество, Московская область (Подмосковье)

Новая детская музыкальная школа появится в Королеве в 2024 году

© Фото : пресс-служба администрации КоролеваНовая детская музыкальная школа появится в Королеве в 2024 году
Новая детская музыкальная школа появится в Королеве в 2024 году - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Королева
Новая детская музыкальная школа появится в Королеве в 2024 году
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Строительство новой музыкальной школы на территории подмосковного Королева завершится в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Строительство объекта уже началось, рабочие приступили к устройству котлована здания.
Новая школа на 600 учеников будет трехэтажной, площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрены два репетиционных зала: для оркестровых коллективов и хоров с устройством амфитеатра, большой зрительный зал на 120 мест, 26 учебных кабинетов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом и теоретические классы. На прилегающей территории появятся парковочное пространство и места для отдыха.
Утверждены и интерьерные решения для школы, в их основе - музыкальная азбука, воздушные рисунки из нот, светлые бежевые оттенки в оформлении помещений.
Объект очень важен для жителей Королева. Сейчас дети микрорайона Юбилейный, где ведется строительство, занимаются в старом деревянном здании 1936 года постройки и очень ждут новую школу.
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КоролевОбразование - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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