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Федор Конюхов планирует установить два мировых рекорда в Арктике - РИА Новости, 16.11.2023
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Туризм
 
12:08 16.11.2023 (обновлено: 14:35 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/konyukhov-1909780546.html
Федор Конюхов планирует установить два мировых рекорда в Арктике
Федор Конюхов планирует установить два мировых рекорда в Арктике - РИА Новости, 16.11.2023
Федор Конюхов планирует установить два мировых рекорда в Арктике
Летом 2024 года знаменитый российский путешественник, писатель, художник Федор Конюхов планирует отправиться к Северному полюсу, где предпримет попытку... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:08
2023-11-16T14:35
туризм
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туризм
северный полюс
арктика
северный ледовитый океан
федор конюхов
российская академия наук
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Летом 2024 года знаменитый российский путешественник, писатель, художник Федор Конюхов планирует отправиться к Северному полюсу, где предпримет попытку установить сразу два мировых рекорда, сообщил РИА Новости руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.Путешественник с пилотом Игорем Потапкиным попытается установить новый мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане (паралете) в высоких широтах Арктики. "Отправной точкой нового рекорда станет архипелаг Земля Франца-Иосифа, куда экспедицию доставит атомный ледокол "50 лет Победы". Отсюда путешественники начнут свой рекордный полет в сторону точки географического Северного полюса – 90 градусов северной широты", – сообщил Оскар Конюхов.Пилоты попробуют пролететь более 600 километров над просторами Северного ледовитого океана. Взлет и посадка пройдут в условиях дрейфующего льда Арктики.Мотопараплан представляет собой специальную двухместную тележку весом 150 килограммов с четырехтактным двигателем и крылом площадью 42 квадратных метра.После приземления на Северном полюсе Федор Конюхов развернет одиночную дрейфующую полярную станцию в Северном ледовитом океане, на которой проживет три недели, продолжая выполнять научную программу Института океанологии им. П. Ширшова РАН. До Федора Конюхова в районе Северного полюса никто в одиночку не жил и не работал, в первый раз путешественник провел на такой полярной станции две недели.Исследования включают в себя изучение сейсмической активности дна Северного ледовитого океана, а также маршруты дрейфа его ледяного покрова. Лагерь будет оборудован всем необходимым для автономной работы и выживания."Я с нетерпением жду возвращения в Арктику. Для меня все, что связано с Северным полюсом, имеет сакральный смысл. Эта точка манит меня всю жизнь", – признается Федор Конюхов."Эти проекты команда реализует совместно с Клубом полярных путешествий", – пояснил Оскар Конюхов.В 2022 году экипаж Конюхов-Потапкин уже совершил тренировочный полет к вершине Земли. Импровизированная взлетная полоса длиной 100 метров проходила вдоль ледокола "50 лет Победы" на 85 градусе северной широты, с борта атомохода пассажиры смогли сделать редкие фото и видео кадры первого в истории полета на мотопараплане в арктических широтах. Спустя три часа и 169 км после взлета пилоты совершили посадку на льдину. Ледокол, двигаясь в сторону Северного полюса, подобрал экипаж и продолжил выполнять туристическую программу круиза.Кроме того, в 2021 году, Федор Конюхов уже дрейфовал на первой в мире одиночной полярной станции в районе Северного полюса. Путешественнику удалось провести исследования интенсивности таяния и маршруты льдов Северного ледовитого океана, а также сделать запись сейсмической активности, уникальность которой заключалась в расположении сейсмографа непосредственно на ледовом покрове и в полном отсутствии дополнительных техногенных шумов от транспорта или дизель-генераторов, присущих многолюдным береговым полярным станциям.
https://ria.ru/20231005/konyukhov-1899288263.html
северный полюс
арктика
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новости - туризм, туризм, северный полюс, арктика, северный ледовитый океан, федор конюхов, российская академия наук
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Северный полюс, Арктика, Северный Ледовитый океан, Федор Конюхов, Российская академия наук
Федор Конюхов планирует установить два мировых рекорда в Арктике

Федор Конюхов планирует установить сразу два новых мировых рекорда в Арктике

© Фото : Клуб полярных путешествийФедор Конюхов
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Клуб полярных путешествий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Летом 2024 года знаменитый российский путешественник, писатель, художник Федор Конюхов планирует отправиться к Северному полюсу, где предпримет попытку установить сразу два мировых рекорда, сообщил РИА Новости руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
Путешественник с пилотом Игорем Потапкиным попытается установить новый мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане (паралете) в высоких широтах Арктики.
"Отправной точкой нового рекорда станет архипелаг Земля Франца-Иосифа, куда экспедицию доставит атомный ледокол "50 лет Победы". Отсюда путешественники начнут свой рекордный полет в сторону точки географического Северного полюса – 90 градусов северной широты", – сообщил Оскар Конюхов.
Пилоты попробуют пролететь более 600 километров над просторами Северного ледовитого океана. Взлет и посадка пройдут в условиях дрейфующего льда Арктики.
Мотопараплан представляет собой специальную двухместную тележку весом 150 килограммов с четырехтактным двигателем и крылом площадью 42 квадратных метра.
После приземления на Северном полюсе Федор Конюхов развернет одиночную дрейфующую полярную станцию в Северном ледовитом океане, на которой проживет три недели, продолжая выполнять научную программу Института океанологии им. П. Ширшова РАН. До Федора Конюхова в районе Северного полюса никто в одиночку не жил и не работал, в первый раз путешественник провел на такой полярной станции две недели.
© Фото : Клуб полярных путешествийПолярная станция Федора Конюхова
Полярная станция Федора Конюхова - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Клуб полярных путешествий
Полярная станция Федора Конюхова
Исследования включают в себя изучение сейсмической активности дна Северного ледовитого океана, а также маршруты дрейфа его ледяного покрова. Лагерь будет оборудован всем необходимым для автономной работы и выживания.
"Я с нетерпением жду возвращения в Арктику. Для меня все, что связано с Северным полюсом, имеет сакральный смысл. Эта точка манит меня всю жизнь", – признается Федор Конюхов.
"Эти проекты команда реализует совместно с Клубом полярных путешествий", – пояснил Оскар Конюхов.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭкспедиция Ф.Конюхова "Карелия – Северный Полюс – Гренландия"
Экспедиция Ф.Конюхова Карелия – Северный Полюс – Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Экспедиция Ф.Конюхова "Карелия – Северный Полюс – Гренландия"
В 2022 году экипаж Конюхов-Потапкин уже совершил тренировочный полет к вершине Земли. Импровизированная взлетная полоса длиной 100 метров проходила вдоль ледокола "50 лет Победы" на 85 градусе северной широты, с борта атомохода пассажиры смогли сделать редкие фото и видео кадры первого в истории полета на мотопараплане в арктических широтах. Спустя три часа и 169 км после взлета пилоты совершили посадку на льдину. Ледокол, двигаясь в сторону Северного полюса, подобрал экипаж и продолжил выполнять туристическую программу круиза.
Кроме того, в 2021 году, Федор Конюхов уже дрейфовал на первой в мире одиночной полярной станции в районе Северного полюса. Путешественнику удалось провести исследования интенсивности таяния и маршруты льдов Северного ледовитого океана, а также сделать запись сейсмической активности, уникальность которой заключалась в расположении сейсмографа непосредственно на ледовом покрове и в полном отсутствии дополнительных техногенных шумов от транспорта или дизель-генераторов, присущих многолюдным береговым полярным станциям.
Российский путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Федор Конюхов — о фильме "Повелитель ветра", новых рекордах и поражениях
5 октября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмСеверный полюсАрктикаСеверный Ледовитый океанФедор КонюховРоссийская академия наук
 
 
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