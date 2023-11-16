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Рябков: контакты с США на саммите АТЭС могут состояться в том или ином виде
Рябков: контакты с США на саммите АТЭС могут состояться в том или ином виде - РИА Новости, 16.11.2023
Рябков: контакты с США на саммите АТЭС могут состояться в том или ином виде
В Москве исходят из того, что контакты у российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком с представителями США на саммите АТЭС в Сан-Франциско РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T05:40
2023-11-16T05:40
2023-11-16T05:50
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ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. В Москве исходят из того, что контакты у российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком с представителями США на саммите АТЭС в Сан-Франциско состоятся в том или ином виде, в том числе в формате разговоров "на ногах", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я исхожу из того, что контакты в том или ином виде будут. Как это принято говорить у дипломатов - "на ногах", либо в ином формате. Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий", - сказал Рябков. При этом он отметил, что Москва "отмечает попытки американского председательства в АТЭС насыщать повестку дня и содержательную часть, в том числе итогового документа саммита, неприемлемыми, по большому счету не относящимися к тематике работы АТЭС сюжетами, пассажами". "Этому мы противостоим и будем это делать дальше. В конце концов, национальные интересы, которые мы отрабатываем на всех площадках, просто делают такой подход безальтернативным. И наша делегация во главе с вице-премьером без колебаний именно в таком ключе доводит, как я понимаю, наши подходы и до председательства, и до всех других участников мероприятия", - отметил замминистра.
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москва, сша, сан-франциско, сергей рябков, алексей оверчук, саммит атэс , в мире
Москва, США, Сан-Франциско, Сергей Рябков, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире
Рябков: контакты с США на саммите АТЭС могут состояться в том или ином виде
МИД: Россия считает, что контакты с США на саммите АТЭС так или иначе состоятся
ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. В Москве исходят из того, что контакты у российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком с представителями США на саммите АТЭС в Сан-Франциско состоятся в том или ином виде, в том числе в формате разговоров "на ногах", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Я исхожу из того, что контакты в том или ином виде будут. Как это принято говорить у дипломатов - "на ногах", либо в ином формате. Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий", - сказал Рябков.
При этом он отметил, что Москва "отмечает попытки американского председательства в АТЭС насыщать повестку дня и содержательную часть, в том числе итогового документа саммита, неприемлемыми, по большому счету не относящимися к тематике работы АТЭС сюжетами, пассажами".
"Этому мы противостоим и будем это делать дальше. В конце концов, национальные интересы, которые мы отрабатываем на всех площадках, просто делают такой подход безальтернативным. И наша делегация во главе с вице-премьером без колебаний именно в таком ключе доводит, как я понимаю, наши подходы и до председательства, и до всех других участников мероприятия", - отметил замминистра.
Оверчук рассказал, как будут оценивать итоговое заявление по АТЭС