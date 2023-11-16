Рейтинг@Mail.ru
Рябков: контакты с США на саммите АТЭС могут состояться в том или ином виде - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 16.11.2023 (обновлено: 05:50 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/kontakty-1909732641.html
Рябков: контакты с США на саммите АТЭС могут состояться в том или ином виде
Рябков: контакты с США на саммите АТЭС могут состояться в том или ином виде - РИА Новости, 16.11.2023
Рябков: контакты с США на саммите АТЭС могут состояться в том или ином виде
В Москве исходят из того, что контакты у российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком с представителями США на саммите АТЭС в Сан-Франциско РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T05:40
2023-11-16T05:50
москва
сша
сан-франциско
сергей рябков
алексей оверчук
саммит атэс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_768f64744ee531e12ff160c3230cc56e.jpg
ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. В Москве исходят из того, что контакты у российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком с представителями США на саммите АТЭС в Сан-Франциско состоятся в том или ином виде, в том числе в формате разговоров "на ногах", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я исхожу из того, что контакты в том или ином виде будут. Как это принято говорить у дипломатов - "на ногах", либо в ином формате. Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий", - сказал Рябков. При этом он отметил, что Москва "отмечает попытки американского председательства в АТЭС насыщать повестку дня и содержательную часть, в том числе итогового документа саммита, неприемлемыми, по большому счету не относящимися к тематике работы АТЭС сюжетами, пассажами". "Этому мы противостоим и будем это делать дальше. В конце концов, национальные интересы, которые мы отрабатываем на всех площадках, просто делают такой подход безальтернативным. И наша делегация во главе с вице-премьером без колебаний именно в таком ключе доводит, как я понимаю, наши подходы и до председательства, и до всех других участников мероприятия", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20231116/ates-1909729623.html
москва
сша
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a38d25effff01858c23daec1646dc5ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сша, сан-франциско, сергей рябков, алексей оверчук, саммит атэс , в мире
Москва, США, Сан-Франциско, Сергей Рябков, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире
Рябков: контакты с США на саммите АТЭС могут состояться в том или ином виде

МИД: Россия считает, что контакты с США на саммите АТЭС так или иначе состоятся

© AP Photo / Eric Risberg Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
 Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. В Москве исходят из того, что контакты у российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком с представителями США на саммите АТЭС в Сан-Франциско состоятся в том или ином виде, в том числе в формате разговоров "на ногах", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Я исхожу из того, что контакты в том или ином виде будут. Как это принято говорить у дипломатов - "на ногах", либо в ином формате. Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий", - сказал Рябков.
При этом он отметил, что Москва "отмечает попытки американского председательства в АТЭС насыщать повестку дня и содержательную часть, в том числе итогового документа саммита, неприемлемыми, по большому счету не относящимися к тематике работы АТЭС сюжетами, пассажами".
"Этому мы противостоим и будем это делать дальше. В конце концов, национальные интересы, которые мы отрабатываем на всех площадках, просто делают такой подход безальтернативным. И наша делегация во главе с вице-премьером без колебаний именно в таком ключе доводит, как я понимаю, наши подходы и до председательства, и до всех других участников мероприятия", - отметил замминистра.
Таблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Оверчук рассказал, как будут оценивать итоговое заявление по АТЭС
Вчера, 04:45
 
МоскваСШАСан-ФранцискоСергей РябковАлексей ОверчукСаммит АТЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала