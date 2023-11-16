https://ria.ru/20231116/konservy-1909903982.html

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке консервов

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке консервов - РИА Новости, 16.11.2023

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке консервов

Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке консервов и отдельных видов бакалейной продукции с 1 декабря текущего года по 31 августа 2024... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:07

2023-11-16T18:07

2023-11-16T18:22

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке консервов и отдельных видов бакалейной продукции с 1 декабря текущего года по 31 августа 2024 года, следует из проекта постановления правительства."Провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы и отдельных видов бакалейной продукции (далее – эксперимент, продукты)", - говорится в документе.По словам министерства, проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки консервов в стране, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции. При этом участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.В свою очередь оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - уточнил, что к отдельным видам бакалейной продукции относятся в том числе чипсы, сухарики, начос, соусы. Однако в пилотный проект предлагается не включать детское питание до 1 года, панировочные и ванильные сухари.

https://ria.ru/20231111/pivo-1908793490.html

россия

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика