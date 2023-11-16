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Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке консервов - РИА Новости, 16.11.2023
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18:07 16.11.2023 (обновлено: 18:22 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/konservy-1909903982.html
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке консервов
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке консервов - РИА Новости, 16.11.2023
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке консервов
Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке консервов и отдельных видов бакалейной продукции с 1 декабря текущего года по 31 августа 2024... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:07
2023-11-16T18:22
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке консервов и отдельных видов бакалейной продукции с 1 декабря текущего года по 31 августа 2024 года, следует из проекта постановления правительства."Провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы и отдельных видов бакалейной продукции (далее – эксперимент, продукты)", - говорится в документе.По словам министерства, проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки консервов в стране, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции. При этом участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.В свою очередь оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - уточнил, что к отдельным видам бакалейной продукции относятся в том числе чипсы, сухарики, начос, соусы. Однако в пилотный проект предлагается не включать детское питание до 1 года, панировочные и ванильные сухари.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке консервов

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке консервов с 1 декабря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает консервы
Покупатель выбирает консервы - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Покупатель выбирает консервы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке консервов и отдельных видов бакалейной продукции с 1 декабря текущего года по 31 августа 2024 года, следует из проекта постановления правительства.
"Провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы и отдельных видов бакалейной продукции (далее – эксперимент, продукты)", - говорится в документе.
По словам министерства, проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки консервов в стране, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции. При этом участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.
В свою очередь оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - уточнил, что к отдельным видам бакалейной продукции относятся в том числе чипсы, сухарики, начос, соусы. Однако в пилотный проект предлагается не включать детское питание до 1 года, панировочные и ванильные сухари.
Продавец в магазине алкогольных напитков в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Минпромторг предложил расширить маркировку пива
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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