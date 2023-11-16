https://ria.ru/20231116/konkurs-1909813481.html

Очный этап "Лучшей русской школы за рубежом" пройдет в шести странах

Очный этап "Лучшей русской школы за рубежом" пройдет в шести странах - РИА Новости, 16.11.2023

Очный этап "Лучшей русской школы за рубежом" пройдет в шести странах

В Год педагога и наставника Министерство просвещения Российской Федерации в третий раз проводит конкурс "Лучшая русская школа за рубежом". Очный этап пройдет в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:22

2023-11-16T13:22

2023-11-16T13:29

год педагога и наставника

сн_образование

сергей кравцов

общество

социальный навигатор

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Год педагога и наставника Министерство просвещения Российской Федерации в третий раз проводит конкурс "Лучшая русская школа за рубежом". Очный этап пройдет в странах с наибольшим числом участников: в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Египте, Монголии, Турции, сообщили в Минпросвещения."Впервые за всю историю конкурса заявки на участие подали свыше 800 преподавателей и педагогических коллективов из 54 стран мира. Это на порядок больше участников, чем было годом ранее. В финальных испытаниях встретятся конкурсанты из 36 стран. Они смогут продемонстрировать свои лучшие педагогические наработки, уникальный опыт, который вобрал в себя традиции отечественной школы и зарубежный культурный аспект", – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Мероприятия финала конкурса пройдут с 16 ноября по 4 декабря в очном формате. В режиме онлайн во втором этапе конкурса смогут принять участие педагоги и педагогические коллективы из Армении, Боливии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Ирана, Испании, Кении, Кипра, Китая, Республики Корея, Мадагаскара, Малайзии, Мьянмы, Палестины, Приднестровья, США, Франции, Швейцарии и Эфиопии.Конкурс "Лучшая русская школа за рубежом" проводится в двух номинациях: в индивидуальной категории "Учитель-международник" и в коллективной номинации "Лучший педагогический коллектив русской школы". Свои методические разработки в ходе конкурса продемонстрируют как педагоги государственных и совместных школ, учрежденных Российской Федерацией, школ при посольствах России, так и частные зарубежные образовательные организации, языковые классы, клубы, где учат русский язык и проходят занятия на русском языке."Имена победителей будут оглашены на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 8–9 декабря. Лауреаты конкурса примут участие в культурно-образовательном форуме в Пятигорске, который пройдет в Центре знаний "Машук" 10–13 декабря", – отметил руководитель Центра международного сотрудничества Минпросвещения России Сергей Малышев.Международный конкурс "Лучшая русская школа за рубежом" проводится в целях поддержки организаций и педагогических коллективов, реализующих программы изучения русского языка или ведущих обучение на русском языке в системах общего образования разных стран.

https://ria.ru/20231116/yazyk-1909783414.html

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сн_образование, сергей кравцов, общество, социальный навигатор