В Буэнос-Айресе продолжается этап роуд-шоу конкурса Стенина
В Буэнос-Айресе продолжается международный этап роуд-шоу конкурса Стенина
© Фото : Шибашиш Саха, StenincontestШибашиш Саха "Рыбная ловля на Замшелой реке". Индия. Моя планета, серии
© Фото : Шибашиш Саха, Stenincontest
Шибашиш Саха "Рыбная ловля на Замшелой реке". Индия. Моя планета, серии
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя — РИА Новости. Творческое турне работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина продолжается — его новой остановкой стала столица Аргентины.
С середины ноября до первых чисел декабря свыше 60 работ победителей 2023 года можно увидеть на площадке Национального университета Авельянеды. Выставка проходит при поддержке Русского дома в Буэнос-Айресе, вход на нее свободный.
© Фото : Русский дом в Буэнос-АйресеОткрытие выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
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© Фото : Русский дом в Буэнос-АйресеХулиан Кабраль, победитель конкурса имени Стенина 2023 года, номинация "Портрет. Герой нашего времени"/серии, 3-е место
Хулиан Кабраль, победитель конкурса имени Стенина 2023 года, номинация "Портрет. Герой нашего времени"/серии, 3-е место
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
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© Фото : Русский дом в Буэнос-АйресеЦеремонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
Церемонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
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© Фото : Русский дом в Буэнос-АйресеЦеремонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
Церемонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
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© Фото : Русский дом в Буэнос-АйресеГлава Русского дома в Аргентине Ольга Муратова.
Глава Русского дома в Аргентине Ольга Муратова.
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
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Открытие выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
1 из 5
Хулиан Кабраль, победитель конкурса имени Стенина 2023 года, номинация "Портрет. Герой нашего времени"/серии, 3-е место
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
2 из 5
Церемонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
3 из 5
Церемонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
4 из 5
Глава Русского дома в Аргентине Ольга Муратова.
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
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Куратор выставки — доцент кафедры фотожурналистики университета Андреа Лопес — сообщила РИА Новости, что планирует организовать небольшие экскурсии по выставке не только среди студентов вуза, но и из других колледжей, художественных и фотошкол.
Для конкурса имени Стенина выставки в Буэнос-Айресе стали доброй традицией. Новый приезд в столицу страны — уже четвертый по счету: впервые конкурс показал работы своих победителей в 2019 году в Русском доме. В 2020 и 2022 году экспозиции прошли на площадке одного из красивейших зданий Буэнос-Айреса — железнодорожном вокзале Ретиро.
На открывшейся выставке представлены фотографии — одиночные снимки и серии — молодых репортеров из России, Китая, Испании, Ирана, Бангладеш и Бахрейна, Франции, Великобритании и других стран. Работы выполнены в разных техниках и жанрах — от монохромных или черно-белых репортажных фотоисторий до ярких этнических и пейзажных зарисовок.
Среди главных тем, которые презентуют и осмысливают авторы снимков, — вопросы этнической идентификации и социальной справедливости, уходящая социальная и природная среда, проблемы миграции.
Девятнадцатилетний фотограф Хулиан Кабраль темой для серии своих работ выбрал историю своего дяди, больного шизофренией. "Это была реальность, которую я переживал все время, мне хотелось показать, чем он жил, что чувствовал, что думал", — сказал фотограф.
"Мне показалось очень интересным , что конкурс дает возможность молодым людям показать свой талант, найти друзей, людей из разных стран", — добавил Кабраль.
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"Работа с молодежью, поддержка молодежных проектов и инициатив, таких как конкурс Андрея Стенина, является одним из основных направлений нашей работы, и мы очень рады, что при поддержке Русского дома выставка победителей конкурса открывается в Буэнос-Айресе с 2019 года. Мы и в дальнейшем планируем поддерживать этот проект и считаем это очень важным", — сказала РИА Новости глава Русского дома Ольга Муратова.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).