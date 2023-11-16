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В Буэнос-Айресе продолжается этап роуд-шоу конкурса Стенина - РИА Новости, 16.11.2023
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03:34 16.11.2023 (обновлено: 14:21 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/konkurs-1909724633.html
В Буэнос-Айресе продолжается этап роуд-шоу конкурса Стенина
В Буэнос-Айресе продолжается этап роуд-шоу конкурса Стенина - РИА Новости, 16.11.2023
В Буэнос-Айресе продолжается этап роуд-шоу конкурса Стенина
Творческое турне работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина продолжается — его новой остановкой стала столица Аргентины. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:34
2023-11-16T14:21
россия
буэнос-айрес (город)
андрей стенин
юнеско
вгтрк
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя — РИА Новости. Творческое турне работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина продолжается — его новой остановкой стала столица Аргентины.С середины ноября до первых чисел декабря свыше 60 работ победителей 2023 года можно увидеть на площадке Национального университета Авельянеды. Выставка проходит при поддержке Русского дома в Буэнос-Айресе, вход на нее свободный.Куратор выставки — доцент кафедры фотожурналистики университета Андреа Лопес — сообщила РИА Новости, что планирует организовать небольшие экскурсии по выставке не только среди студентов вуза, но и из других колледжей, художественных и фотошкол.Для конкурса имени Стенина выставки в Буэнос-Айресе стали доброй традицией. Новый приезд в столицу страны — уже четвертый по счету: впервые конкурс показал работы своих победителей в 2019 году в Русском доме. В 2020 и 2022 году экспозиции прошли на площадке одного из красивейших зданий Буэнос-Айреса — железнодорожном вокзале Ретиро.На открывшейся выставке представлены фотографии — одиночные снимки и серии — молодых репортеров из России, Китая, Испании, Ирана, Бангладеш и Бахрейна, Франции, Великобритании и других стран. Работы выполнены в разных техниках и жанрах — от монохромных или черно-белых репортажных фотоисторий до ярких этнических и пейзажных зарисовок.Среди главных тем, которые презентуют и осмысливают авторы снимков, — вопросы этнической идентификации и социальной справедливости, уходящая социальная и природная среда, проблемы миграции.Девятнадцатилетний фотограф Хулиан Кабраль темой для серии своих работ выбрал историю своего дяди, больного шизофренией. "Это была реальность, которую я переживал все время, мне хотелось показать, чем он жил, что чувствовал, что думал", — сказал фотограф."Мне показалось очень интересным , что конкурс дает возможность молодым людям показать свой талант, найти друзей, людей из разных стран", — добавил Кабраль.&quot;Работа с молодежью, поддержка молодежных проектов и инициатив, таких как конкурс Андрея Стенина, является одним из основных направлений нашей работы, и мы очень рады, что при поддержке Русского дома выставка победителей конкурса открывается в Буэнос-Айресе с 2019 года. Мы и в дальнейшем планируем поддерживать этот проект и считаем это очень важным&quot;, — сказала РИА Новости глава Русского дома Ольга Муратова.До приезда в Буэнос-Айрес выставки лауреатов конкурса имени Стенина прошли в Москве и Претории. В планы творческого турне 2023 года включены экспозиции на площадках в Эфиопии, Сербии, Индии и ОАЭ.О конкурсе Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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россия, буэнос-айрес (город), андрей стенин, юнеско, вгтрк, в мире
Россия, Буэнос-Айрес (город), Андрей Стенин, ЮНЕСКО, ВГТРК, В мире
В Буэнос-Айресе продолжается этап роуд-шоу конкурса Стенина

В Буэнос-Айресе продолжается международный этап роуд-шоу конкурса Стенина

© Фото : Шибашиш Саха, StenincontestШибашиш Саха "Рыбная ловля на Замшелой реке". Индия. Моя планета, серии
Шибашиш Саха Рыбная ловля на Замшелой реке. Индия. Моя планета, серии - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Шибашиш Саха, Stenincontest
Шибашиш Саха "Рыбная ловля на Замшелой реке". Индия. Моя планета, серии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя — РИА Новости. Творческое турне работ лауреатов конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина продолжается — его новой остановкой стала столица Аргентины.
С середины ноября до первых чисел декабря свыше 60 работ победителей 2023 года можно увидеть на площадке Национального университета Авельянеды. Выставка проходит при поддержке Русского дома в Буэнос-Айресе, вход на нее свободный.
© Фото : Русский дом в Буэнос-АйресеОткрытие выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
1 из 5
© Фото : Русский дом в Буэнос-АйресеХулиан Кабраль, победитель конкурса имени Стенина 2023 года, номинация "Портрет. Герой нашего времени"/серии, 3-е место
Хулиан Кабраль, победитель конкурса имени Стенина 2023 года, номинация Портрет. Герой нашего времени/серии, 3-е место
Хулиан Кабраль, победитель конкурса имени Стенина 2023 года, номинация "Портрет. Герой нашего времени"/серии, 3-е место
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
2 из 5
© Фото : Русский дом в Буэнос-АйресеЦеремонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
Церемонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
Церемонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
3 из 5
© Фото : Русский дом в Буэнос-АйресеЦеремонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
Церемонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
Церемонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
4 из 5
© Фото : Русский дом в Буэнос-АйресеГлава Русского дома в Аргентине Ольга Муратова.
Глава Русского дома в Аргентине Ольга Муратова
Глава Русского дома в Аргентине Ольга Муратова.
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
5 из 5
Открытие выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
1 из 5
Хулиан Кабраль, победитель конкурса имени Стенина 2023 года, номинация "Портрет. Герой нашего времени"/серии, 3-е место
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
2 из 5
Церемонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
3 из 5
Церемонии открытия выставки конкурса им. Стенина в Буэнос-Айресе
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
4 из 5
Глава Русского дома в Аргентине Ольга Муратова.
© Фото : Русский дом в Буэнос-Айресе
5 из 5
Куратор выставки — доцент кафедры фотожурналистики университета Андреа Лопес — сообщила РИА Новости, что планирует организовать небольшие экскурсии по выставке не только среди студентов вуза, но и из других колледжей, художественных и фотошкол.
Для конкурса имени Стенина выставки в Буэнос-Айресе стали доброй традицией. Новый приезд в столицу страны — уже четвертый по счету: впервые конкурс показал работы своих победителей в 2019 году в Русском доме. В 2020 и 2022 году экспозиции прошли на площадке одного из красивейших зданий Буэнос-Айреса — железнодорожном вокзале Ретиро.
На открывшейся выставке представлены фотографии — одиночные снимки и серии — молодых репортеров из России, Китая, Испании, Ирана, Бангладеш и Бахрейна, Франции, Великобритании и других стран. Работы выполнены в разных техниках и жанрах — от монохромных или черно-белых репортажных фотоисторий до ярких этнических и пейзажных зарисовок.
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Международный этап роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовал в ЮАР
24 октября, 18:07
Среди главных тем, которые презентуют и осмысливают авторы снимков, — вопросы этнической идентификации и социальной справедливости, уходящая социальная и природная среда, проблемы миграции.
Девятнадцатилетний фотограф Хулиан Кабраль темой для серии своих работ выбрал историю своего дяди, больного шизофренией. "Это была реальность, которую я переживал все время, мне хотелось показать, чем он жил, что чувствовал, что думал", — сказал фотограф.
"Мне показалось очень интересным , что конкурс дает возможность молодым людям показать свой талант, найти друзей, людей из разных стран", — добавил Кабраль.
«

"Работа с молодежью, поддержка молодежных проектов и инициатив, таких как конкурс Андрея Стенина, является одним из основных направлений нашей работы, и мы очень рады, что при поддержке Русского дома выставка победителей конкурса открывается в Буэнос-Айресе с 2019 года. Мы и в дальнейшем планируем поддерживать этот проект и считаем это очень важным", — сказала РИА Новости глава Русского дома Ольга Муратова.

До приезда в Буэнос-Айрес выставки лауреатов конкурса имени Стенина прошли в Москве и Претории. В планы творческого турне 2023 года включены экспозиции на площадках в Эфиопии, Сербии, Индии и ОАЭ.
Посетительница фотовыставки перед началом торжественной церемонии объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Конкурс Стенина: СВО и Олимпиада в объективе победителей
20 октября, 08:00

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Алексей Орлов Зарево. Россия. Главные новости, серии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Назван победитель конкурса имени Андрея Стенина 2023 года
19 октября, 12:24
 
РоссияБуэнос-Айрес (город)Андрей СтенинЮНЕСКОВГТРКВ мире
 
 
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