https://ria.ru/20231116/klient-1909872326.html

Верховный суд вступился за клиента банка, совершившего ошибку на миллион

Верховный суд вступился за клиента банка, совершившего ошибку на миллион - РИА Новости, 16.11.2023

Верховный суд вступился за клиента банка, совершившего ошибку на миллион

Верховный суд постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая из-за ошибки в номере телефона перевела миллион рублей постороннему человеку и не смогла... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:28

2023-11-16T16:28

2023-11-16T20:38

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казань

сбербанк россии

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Верховный суд постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая из-за ошибки в номере телефона перевела миллион рублей постороннему человеку и не смогла получить их обратно, об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.Согласно материалам дела, женщина взяла кредит для ремонта квартиры и через банкомат попыталась перевести миллион рублей рабочему для покупки стройматериалов. Однако она ошиблась при вводе номера телефона, и деньги ушли на карту совершенно незнакомому человеку. Сбербанк не смог их вернуть. Как пояснили в кредитной организации, после зачисления средств получателю изменить какие-либо реквизиты платежа или отменить операцию технически невозможно.Получивший деньги ответчик заявил, что давно потерял спорную банковскую карту, а о платеже узнал в банке, куда пришел для разблокировки другой своей карточки. При этом в банке ему сообщили, что мошенники сняли со всех его карт практически все деньги, утверждал ответчик. В итоге суд отклонил иск: не было данных, что деньги в банкомат положила именно истица. С таким подходом не согласился Верховный суд."Действительно, выписка по операциям данного банкомата не содержит указания на лицо, осуществлявшее операции по внесению наличных денежных средств. Между тем, ссылаясь только на это обстоятельство, суд первой инстанции <...> не дал оценки доказательствам в их совокупности и взаимосвязи. В частности, суд не оценивал все банковские операции по счетам истца и ответчика на предмет совпадения или несовпадения дат и сумм операций с учетом объяснений сторон по поводу этих операций", — сказано в определении коллегии.Дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции. Женщина требует от человека, которому она случайно перевела миллион, вернуть всю сумму.

https://ria.ru/20231110/operatsii-1908536735.html

https://ria.ru/20231008/moshenniki-1901089230.html

https://radiosputnik.ru/20230905/moshenniki-1894298041.html

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россия, казань, сбербанк россии, происшествия