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Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев

Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 16.11.2023

Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев

Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с визитом на Украину, встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:06

2023-11-16T11:06

2023-11-16T11:21

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с визитом на Украину, встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram. Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в понедельник был назначен министром иностранных дел страны. "Новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон первый свой визит в этом статусе нанес в Киев. Он уже встретился с Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году премьер отказался от полномочий парламентария и ушел из политики. Как заявлял ранее посол РФ в Британии Андрей Келин, новый глава МИД Великобритании Кэмерон будет следовать генеральной линии страны в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона не были дружественными в отношении России, начиная с 2014 года.

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в мире, великобритания, россия, киев, дэвид кэмерон, владимир зеленский, андрей келин, евросоюз