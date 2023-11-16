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Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев
Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 16.11.2023
Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев
Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с визитом на Украину, встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:06
2023-11-16T11:06
2023-11-16T11:21
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с визитом на Украину, встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram. Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в понедельник был назначен министром иностранных дел страны. "Новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон первый свой визит в этом статусе нанес в Киев. Он уже встретился с Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году премьер отказался от полномочий парламентария и ушел из политики. Как заявлял ранее посол РФ в Британии Андрей Келин, новый глава МИД Великобритании Кэмерон будет следовать генеральной линии страны в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона не были дружественными в отношении России, начиная с 2014 года.
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в мире, великобритания, россия, киев, дэвид кэмерон, владимир зеленский, андрей келин, евросоюз
В мире, Великобритания, Россия, Киев, Дэвид Кэмерон, Владимир Зеленский, Андрей Келин, Евросоюз
Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев
"Страна": новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом на Украину