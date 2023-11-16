Рейтинг@Mail.ru
Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 16.11.2023 (обновлено: 11:21 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/kiev-1909777052.html
Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев
Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 16.11.2023
Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев
Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с визитом на Украину, встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:06
2023-11-16T11:21
в мире
великобритания
россия
киев
дэвид кэмерон
владимир зеленский
андрей келин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909781328_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e133536017c751b00d22d2b83a28d1ea.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с визитом на Украину, встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram. Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в понедельник был назначен министром иностранных дел страны. &quot;Новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон первый свой визит в этом статусе нанес в Киев. Он уже встретился с Владимиром Зеленским&quot;, - говорится в сообщении.Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году премьер отказался от полномочий парламентария и ушел из политики. Как заявлял ранее посол РФ в Британии Андрей Келин, новый глава МИД Великобритании Кэмерон будет следовать генеральной линии страны в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона не были дружественными в отношении России, начиная с 2014 года.
https://ria.ru/20231113/kemeron-1909208313.html
великобритания
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909781328_164:0:2832:2001_1920x0_80_0_0_c0ec8bf52a361add3be842628575e449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, киев, дэвид кэмерон, владимир зеленский, андрей келин, евросоюз
В мире, Великобритания, Россия, Киев, Дэвид Кэмерон, Владимир Зеленский, Андрей Келин, Евросоюз
Новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом в Киев

"Страна": новый глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом на Украину

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве. 16 ноября 2023
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве. 16 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве. 16 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с визитом на Украину, встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram.
Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в понедельник был назначен министром иностранных дел страны.
«

"Новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон первый свой визит в этом статусе нанес в Киев. Он уже встретился с Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году премьер отказался от полномочий парламентария и ушел из политики.
Как заявлял ранее посол РФ в Британии Андрей Келин, новый глава МИД Великобритании Кэмерон будет следовать генеральной линии страны в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона не были дружественными в отношении России, начиная с 2014 года.
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Биография Дэвида Кэмерона
13 ноября, 18:19
 
В миреВеликобританияРоссияКиевДэвид КэмеронВладимир ЗеленскийАндрей КелинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала