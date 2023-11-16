https://ria.ru/20231116/kherson-1909741846.html

Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне - РИА Новости, 16.11.2023

Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

В Херсоне, временно подконтрольном украинской власти, сложилась гуманитарная катастрофа, все, кто смог, оставили город, сообщил РИА Новости сенатор РФ от... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:57

2023-11-16T07:57

2023-11-16T08:57

специальная военная операция на украине

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херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. В Херсоне, временно подконтрольном украинской власти, сложилась гуманитарная катастрофа, все, кто смог, оставили город, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Сейчас там все очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа. Люди оттуда пишут, что их оставили без еды, воды, медицинской и других видов помощи. Электричество то и дело отключают, да и жителей-то в Херсоне почти не осталось. Все, кто могли, выехали", - сказал Кастюкевич. По его словам, в городе фактически остались старики и маломобильные граждане. "Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон", - подчеркнул сенатор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется киевскими властями.

https://ria.ru/20231022/kherson-1904505803.html

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россия, херсон, херсонская область , происшествия, украина