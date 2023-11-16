Рейтинг@Mail.ru
Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 16.11.2023 (обновлено: 08:57 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/kherson-1909741846.html
Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне - РИА Новости, 16.11.2023
Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
В Херсоне, временно подконтрольном украинской власти, сложилась гуманитарная катастрофа, все, кто смог, оставили город, сообщил РИА Новости сенатор РФ от... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:57
2023-11-16T08:57
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
происшествия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. В Херсоне, временно подконтрольном украинской власти, сложилась гуманитарная катастрофа, все, кто смог, оставили город, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Сейчас там все очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа. Люди оттуда пишут, что их оставили без еды, воды, медицинской и других видов помощи. Электричество то и дело отключают, да и жителей-то в Херсоне почти не осталось. Все, кто могли, выехали", - сказал Кастюкевич. По его словам, в городе фактически остались старики и маломобильные граждане. "Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон", - подчеркнул сенатор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется киевскими властями.
https://ria.ru/20231022/kherson-1904505803.html
россия
херсон
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_b08ff241838996da57e7c4211f4ecccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсон, херсонская область , происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Происшествия, Украина
Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. В Херсоне, временно подконтрольном украинской власти, сложилась гуманитарная катастрофа, все, кто смог, оставили город, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«
"Сейчас там все очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа. Люди оттуда пишут, что их оставили без еды, воды, медицинской и других видов помощи. Электричество то и дело отключают, да и жителей-то в Херсоне почти не осталось. Все, кто могли, выехали", - сказал Кастюкевич.
По его словам, в городе фактически остались старики и маломобильные граждане.
"Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон", - подчеркнул сенатор.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется киевскими властями.
Пожилая женщина в больнице - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне
22 октября, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьПроисшествияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала