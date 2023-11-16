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ХАМАС заявило об уничтожении более 200 единиц израильской техники в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
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13:24 16.11.2023 (обновлено: 13:39 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/khamas-1909814433.html
ХАМАС заявило об уничтожении более 200 единиц израильской техники в Газе
ХАМАС заявило об уничтожении более 200 единиц израильской техники в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
ХАМАС заявило об уничтожении более 200 единиц израильской техники в Газе
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассама" уничтожили с начала израильской операции в секторе Газа свыше 200 единиц военной техники,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:24
2023-11-16T13:39
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
хамас
израиль
оон
сектор газа
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БЕЙРУТ, 16 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассама" уничтожили с начала израильской операции в секторе Газа свыше 200 единиц военной техники, заявил РИА Новости представитель информбюро организации в Ливане Валид аль-Килани.По его словам, ХАМАС "по-прежнему обладает инициативой и выбором вариантов для своих действий"."Сегодня речь идет о более чем 200 единицах военной техники, танках и бульдозерах, которые были уничтожены. Израильская армия также признала гибель своих 48 солдат, но реальное число погибших гораздо выше. Запуски ракет по израильским поселениям все еще продолжаются", - сказал представитель.Он отметил, израильская армия спустя 40 дней после начала военной операции против сектора Газа "не смогла достичь какой-либо военной цели"."Они (израильские военные) скорее совершила массовые убийства мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, и уничтожили гражданскую инфраструктуру", - добавил собеседник агентства.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, израиль, оон, сектор газа
Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, ХАМАС, Израиль, ООН, Сектор Газа
ХАМАС заявило об уничтожении более 200 единиц израильской техники в Газе

ХАМАС заявило об уничтожении более 200 единиц израильской военной техники в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Сектор Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассама" уничтожили с начала израильской операции в секторе Газа свыше 200 единиц военной техники, заявил РИА Новости представитель информбюро организации в Ливане Валид аль-Килани.
По его словам, ХАМАС "по-прежнему обладает инициативой и выбором вариантов для своих действий".
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"Сегодня речь идет о более чем 200 единицах военной техники, танках и бульдозерах, которые были уничтожены. Израильская армия также признала гибель своих 48 солдат, но реальное число погибших гораздо выше. Запуски ракет по израильским поселениям все еще продолжаются", - сказал представитель.
Он отметил, израильская армия спустя 40 дней после начала военной операции против сектора Газа "не смогла достичь какой-либо военной цели".
"Они (израильские военные) скорее совершила массовые убийства мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, и уничтожили гражданскую инфраструктуру", - добавил собеседник агентства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреХАМАСИзраильООНСектор Газа
 
 
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