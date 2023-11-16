https://ria.ru/20231116/khamas-1909713923.html

ХАМАС опровергло утверждения СМИ о призывах Ирана к войне с Израилем

ХАМАС опровергло утверждения СМИ о призывах Ирана к войне с Израилем - РИА Новости, 16.11.2023

ХАМАС опровергло утверждения СМИ о призывах Ирана к войне с Израилем

Движение ХАМАС опровергло утверждения СМИ о том, что верховный лидер Ирана якобы потребовал от главы политбюро движения прекратить призывать Тегеран к войне с... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T00:34

2023-11-16T00:34

2023-11-16T00:34

в мире

израиль

иран

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

исмаил хания

али хаменеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg

ТУНИС, 16 ноя - РИА Новости. Движение ХАМАС опровергло утверждения СМИ о том, что верховный лидер Ирана якобы потребовал от главы политбюро движения прекратить призывать Тегеран к войне с Израилем, говорится в заявлении организации. Свое заявление ХАМАС распространил как "комментарий к сообщению агентства Рейтер о встрече главы политбюро движения Исмаила Хании с Верховным аятоллой Али Хаменеи". "Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) отрицаем достоверность того, что было сказано в этом сообщении. Мы сожалеем о публикации необоснованных новостей, призываем агентство выверять (информацию)", - говорится в заявлении. В среду агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщило, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы потребовал от главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании прекратить призывать Иран и ливанское движение "Хезболлах" к войне с Израилем. Как рассказали агентству три неназванных высокопоставленных чиновника, знакомые с обсуждениями, верховный лидер Ирана заявил главе ХАМАС во время их встречи в Тегеране в начале ноября, что Иран не будет вмешиваться в войну с Израилем, поскольку не был осведомлен о планировавшейся атаке 7 октября. Как заявили Рейтер источники, аятолла Али Хаменеи при этом заверил Ханию, что Иран продолжит оказывать ХАМАС политическую и моральную поддержку. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231115/peregovory-1909707838.html

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909704099.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исмаил хания, али хаменеи