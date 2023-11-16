https://ria.ru/20231116/kazaki-1909825020.html
В Москве прошел Большой отчетно-выборный круг СКВРиЗ
В Москве прошел Большой отчетно-выборный круг СКВРиЗ - РИА Новости, 16.11.2023
В Москве прошел Большой отчетно-выборный круг СКВРиЗ
В столице 12 ноября состоялся VII Большой отчетно-выборный круг СКВРиЗ, на котором верховным атаманом организации был вновь избран Николай Дьяконов, сообщил... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:17
2023-11-16T14:17
2023-11-16T14:59
российское казачество
российское казачество
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виктор водолацкий
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В столице 12 ноября состоялся VII Большой отчетно-выборный круг СКВРиЗ, на котором верховным атаманом организации был вновь избран Николай Дьяконов, сообщил портал "Российское казачество".Кандидатура Дьяконова была поддержана единогласно. Его служба в статусе атамана продлится еще 5 лет."Благодарю вас всех за поддержку. Я – ваш отец, вы – мои дети. Любо!" – поблагодарил он казаков за доверие и поддержку.Дьяконов отметил, что в СВО принимают участие 5 казачьих бригад и несколько десятков казачьих отрядов, более 500 казаков награждены государственными наградами, а двое удостоены звания Героя России.Депутат Государственной Думы РФ, член президиума совета при президенте РФ по делам казачества казачий генерал Виктор Водолацкий добавил, что прорабатывается обращение к Министерству обороны о сведении всех казачьих бригад и отрядов в одну полноценную дивизию или отдельный казачий корпус."Для казаков это очень важно. Это наше казачье братство. Мы своих не бросаем, у нас минимальные потери среди пропавших без вести. Мы никого не оставляем, мы помогаем семьям", – сказал Водолацкий.На Большой отчетно-выборный круг собралось более 80 российских подразделений и 40 зарубежных представительств организаций, всего на круг прибыло 153 делегата. В зале присутствовали представители казачества из Грузии, США, Германии, Эстонии, Финляндии, Испании и множества других стран. Также мероприятие посетили депутаты ГД РФ, представители силовых структур и общественных организаций.
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VII Большой отчетно-выборный круг СКВРиЗ
VII Большой отчетно-выборный круг СКВРиЗ
2023-11-16T14:17
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российское казачество, москва, виктор водолацкий
Российское казачество, Российское казачество, Москва, Виктор Водолацкий
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В столице 12 ноября состоялся VII Большой отчетно-выборный круг СКВРиЗ, на котором верховным атаманом организации был вновь избран Николай Дьяконов, сообщил портал "Российское казачество".
Кандидатура Дьяконова была поддержана единогласно. Его служба в статусе атамана продлится еще 5 лет.
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"Благодарю вас всех за поддержку. Я – ваш отец, вы – мои дети. Любо!" – поблагодарил он казаков за доверие и поддержку.
Дьяконов отметил, что в СВО принимают участие 5 казачьих бригад и несколько десятков казачьих отрядов, более 500 казаков награждены государственными наградами, а двое удостоены звания Героя России.
Депутат Государственной Думы РФ, член президиума совета при президенте РФ по делам казачества казачий генерал Виктор Водолацкий добавил, что прорабатывается обращение к Министерству обороны о сведении всех казачьих бригад и отрядов в одну полноценную дивизию или отдельный казачий корпус.
"Для казаков это очень важно. Это наше казачье братство. Мы своих не бросаем, у нас минимальные потери среди пропавших без вести. Мы никого не оставляем, мы помогаем семьям", – сказал Водолацкий.
Депутат ГД РФ рассказал, как изменится казачья служба
На Большой отчетно-выборный круг собралось более 80 российских подразделений и 40 зарубежных представительств организаций, всего на круг прибыло 153 делегата. В зале присутствовали представители казачества из Грузии, США, Германии, Эстонии, Финляндии, Испании и множества других стран. Также мероприятие посетили депутаты ГД РФ, представители силовых структур и общественных организаций.