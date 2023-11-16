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В обрушившемся доме в Астрахани проводили капремонт в 2018-2019 годах - РИА Новости, 16.11.2023
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23:12 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kapremont-1909971799.html
В обрушившемся доме в Астрахани проводили капремонт в 2018-2019 годах
В обрушившемся доме в Астрахани проводили капремонт в 2018-2019 годах - РИА Новости, 16.11.2023
В обрушившемся доме в Астрахани проводили капремонт в 2018-2019 годах
Капитальный ремонт крыши и фасада проводился в 2018-2019 годах в частично обрушившемся доме в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель минстроя Астраханской РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T23:12
2023-11-16T23:12
обрушение дома в астрахани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт крыши и фасада проводился в 2018-2019 годах в частично обрушившемся доме в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель минстроя Астраханской области. По его информации, дом, где произошло ЧП, 1962 года постройки. В нем пять этажей и 80 квартир. Перекрытия внутри дома деревянные. "В период 2018-2019 годов проводился капитальный ремонт крыши и фасада", - сказал собеседник агентства. Вечером в четверг очевидец сообщил МЧС, что в наружной стене пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади в Астрахани появилась трещина. Прибывшие на место спасатели начали эвакуацию жильцов. Спустя полчаса частично обрушились два подъезда дома. Погибла одна женщина. Следователи сообщили, что, по предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир дома строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
астрахань
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
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обрушение дома в астрахани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, астраханская область, происшествия
Обрушение дома в Астрахани, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астрахань, Астраханская область, Происшествия
В обрушившемся доме в Астрахани проводили капремонт в 2018-2019 годах

В частично обрушившемся доме в Астрахани проводили капремонт в 2018-2019 годах

© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиНа месте обрушения части дома в Астрахани
На месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
На месте обрушения части дома в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт крыши и фасада проводился в 2018-2019 годах в частично обрушившемся доме в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель минстроя Астраханской области.
По его информации, дом, где произошло ЧП, 1962 года постройки. В нем пять этажей и 80 квартир. Перекрытия внутри дома деревянные.
"В период 2018-2019 годов проводился капитальный ремонт крыши и фасада", - сказал собеседник агентства.
Вечером в четверг очевидец сообщил МЧС, что в наружной стене пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади в Астрахани появилась трещина. Прибывшие на место спасатели начали эвакуацию жильцов. Спустя полчаса частично обрушились два подъезда дома. Погибла одна женщина.
Следователи сообщили, что, по предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир дома строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества.
Сотрудники МЧС России у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Обрушение дома в АстраханиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АстраханьАстраханская областьПроисшествия
 
 
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