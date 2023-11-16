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Шишкарев призвал создать маршрут-альтернативу Суэцкому каналу
Шишкарев призвал создать маршрут-альтернативу Суэцкому каналу - РИА Новости, 16.11.2023
Шишкарев призвал создать маршрут-альтернативу Суэцкому каналу
России необходимо в ближайшие 12 лет реализовать свой транспортный потенциал, создав маршрут, альтернативный Суэцкому каналу, заявил председатель совета... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:13
2023-11-16T12:13
2023-11-16T12:13
экономика
россия
суэцкий канал
персидский залив
сергей шишкарев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. России необходимо в ближайшие 12 лет реализовать свой транспортный потенциал, создав маршрут, альтернативный Суэцкому каналу, заявил председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев на пленарной сессии "Транспортной недели-2023". "Мы должны выйти к Бендер-Абассу (иранский портовый город на берегу Персидского залива) широкой, двухпутной железнодорожной колеей. Это будет полноценная альтернатива Суэцкому каналу. Мы четко видим два миллиона контейнеров, которые будут только зарождаться или погашаться в Российской Федерации", – сказал Шишкарев. Он подчеркнул, что реализация этого проекта предоставит транспортные возможности для стран Персидского залива, Индии и Китая. Для реализации логистического потенциала страны, отметил Шишкарев, необходимо завершить проекты развития Транссиба, БАМа, Северного морского пути. Он также предположил, что вопрос транзита грузов в Европу снова возникнет, и Россия должна быть готова к этой задаче за счет развитой инфраструктуры логистических маршрутов. Кроме того, по его словам, развитие логистики скажется и на транспортном машиностроении, приведет к росту производства судов, что также необходимо для реализации логистического потенциала России. "У нас катастрофическая нехватка флота. Нам нужно строить балкеры для экспорта зерна, нам нужно строить контейнеровозы", – пояснил Шишкарев. К реализации транспортного потенциала страны также приведет сотрудничество российских логистических операторов на внешних рынках. "Конкуренция – это двигатель и торговли, и развития транспортной системы. Но во внешнем мире мы все должны объединиться, объединить наши интеллектуальные, финансовые и транзитные возможности. Мы должны показывать, что Россия – надежный транспортный мост для товаропотоков всего мира", - резюмировал Шишкарев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, суэцкий канал, персидский залив, сергей шишкарев
Экономика, Россия, Суэцкий канал, Персидский залив, Сергей Шишкарев
Шишкарев призвал создать маршрут-альтернативу Суэцкому каналу
Шишкарев: Россия должна создать маршрут-альтернативу Суэцкому каналу
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. России необходимо в ближайшие 12 лет реализовать свой транспортный потенциал, создав маршрут, альтернативный Суэцкому каналу, заявил председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев на пленарной сессии "Транспортной недели-2023".
«
"Мы должны выйти к Бендер-Абассу (иранский портовый город на берегу Персидского залива) широкой, двухпутной железнодорожной колеей. Это будет полноценная альтернатива Суэцкому каналу. Мы четко видим два миллиона контейнеров, которые будут только зарождаться или погашаться в Российской Федерации", – сказал Шишкарев.
Он подчеркнул, что реализация этого проекта предоставит транспортные возможности для стран Персидского залива, Индии и Китая.
Для реализации логистического потенциала страны, отметил Шишкарев, необходимо завершить проекты развития Транссиба, БАМа, Северного морского пути.
Он также предположил, что вопрос транзита грузов в Европу снова возникнет, и Россия должна быть готова к этой задаче за счет развитой инфраструктуры логистических маршрутов.
Кроме того, по его словам, развитие логистики скажется и на транспортном машиностроении, приведет к росту производства судов, что также необходимо для реализации логистического потенциала России.
«
"У нас катастрофическая нехватка флота. Нам нужно строить балкеры для экспорта зерна, нам нужно строить контейнеровозы", – пояснил Шишкарев.
К реализации транспортного потенциала страны также приведет сотрудничество российских логистических операторов на внешних рынках.
"Конкуренция – это двигатель и торговли, и развития транспортной системы. Но во внешнем мире мы все должны объединиться, объединить наши интеллектуальные, финансовые и транзитные возможности. Мы должны показывать, что Россия – надежный транспортный мост для товаропотоков всего мира", - резюмировал Шишкарев.