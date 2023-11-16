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На Камчатке снова доступен мобильный интернет - РИА Новости, 16.11.2023
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00:36 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kamchatka-1909714134.html
На Камчатке снова доступен мобильный интернет
На Камчатке снова доступен мобильный интернет - РИА Новости, 16.11.2023
На Камчатке снова доступен мобильный интернет
Мобильный интернет снова доступен на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:36
2023-11-16T00:36
технологии
камчатка
общество
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя - РИА Новости. Мобильный интернет снова доступен на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости. В среду правительство Чукотского автономного округа сообщило, что Камчатский край так же, как и Чукотка, частично остался без связи из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории полуострова. Специалисты отправились к месту устранения аварии. Минцифры РФ сообщило, что интернет на Камчатке будет восстановлен в ближайшее время, в регионе работает сотовая связь, телефония, доступны звонки в экстренные службы. Как передает корреспондент РИА Новости, мобильный интернет заработал на Камчатке примерно в 9 утра местного времени (полночь мск). При этом он работает с перебоями. До этого в течение 15 часов жители полуострова могли только звонить и отправлять sms.
https://ria.ru/20231115/vulkan-1909500413.html
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технологии, камчатка, общество, россия
Технологии, Камчатка, Общество, Россия
На Камчатке снова доступен мобильный интернет

На Камчатке снова доступен мобильный интернет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя - РИА Новости. Мобильный интернет снова доступен на Камчатке, передает корреспондент РИА Новости.
В среду правительство Чукотского автономного округа сообщило, что Камчатский край так же, как и Чукотка, частично остался без связи из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории полуострова. Специалисты отправились к месту устранения аварии. Минцифры РФ сообщило, что интернет на Камчатке будет восстановлен в ближайшее время, в регионе работает сотовая связь, телефония, доступны звонки в экстренные службы.
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Как передает корреспондент РИА Новости, мобильный интернет заработал на Камчатке примерно в 9 утра местного времени (полночь мск). При этом он работает с перебоями. До этого в течение 15 часов жители полуострова могли только звонить и отправлять sms.
 
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