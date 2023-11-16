https://ria.ru/20231116/kachestvo_vozdukha-1909936952.html
Качество воздуха в разных округах Подмосковья улучшилось боле чем на 17%
Качество воздуха в разных округах Подмосковья улучшилось боле чем на 17% - РИА Новости, 16.11.2023
Качество воздуха в разных округах Подмосковья улучшилось боле чем на 17%
Качество воздуха в Подмосковье улучшилось на 17-23% за год благодаря программе по модернизации предприятий-загрязнителей, сообщили в министерстве экологии и... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:14
2023-11-16T19:14
2023-11-16T19:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
воздух
экология
министерство экологии и природопользования московской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909914882_0:2:1616:911_1920x0_80_0_0_a1efb26ca5611f4ccba2c1c3dd0725f6.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Качество воздуха в Подмосковье улучшилось на 17-23% за год благодаря программе по модернизации предприятий-загрязнителей, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на главу ведомства Тихона Фирсова. "Говоря о программе модернизации, Тихон Фирсов сообщил, что с начала ее реализации инвестиции предприятий в программу превысили 54 миллиарда рублей. Это позволило снизить выбросы по ряду веществ на 17-23% за год", - рассказали в ведомстве. По словам Фирсова, определяющим основанием для проведения модернизации являются обращения граждан по поводу качества воздуха и другим направлениям природоохранной работы. "Одним из главных маркеров для нас является динамика обращений жителей по поводу качества воздуха и другим направлениям природоохранной работы. Поступательное снижение количества жалоб свидетельствует об эффективности выстроенной системы", - отметил министр.
https://ria.ru/20231103/ochistka-1907069059.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909914882_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_7afdd7f6c7b2613d8ee93859fda5aef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), воздух, экология, министерство экологии и природопользования московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воздух, Экология, Министерство экологии и природопользования Московской области