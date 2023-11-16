https://ria.ru/20231116/kachestvo_vozdukha-1909936952.html

Качество воздуха в разных округах Подмосковья улучшилось боле чем на 17%

Качество воздуха в разных округах Подмосковья улучшилось боле чем на 17% - РИА Новости, 16.11.2023

Качество воздуха в разных округах Подмосковья улучшилось боле чем на 17%

Качество воздуха в Подмосковье улучшилось на 17-23% за год благодаря программе по модернизации предприятий-загрязнителей, сообщили в министерстве экологии и... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:14

2023-11-16T19:14

2023-11-16T19:14

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экология

министерство экологии и природопользования московской области

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Качество воздуха в Подмосковье улучшилось на 17-23% за год благодаря программе по модернизации предприятий-загрязнителей, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на главу ведомства Тихона Фирсова. "Говоря о программе модернизации, Тихон Фирсов сообщил, что с начала ее реализации инвестиции предприятий в программу превысили 54 миллиарда рублей. Это позволило снизить выбросы по ряду веществ на 17-23% за год", - рассказали в ведомстве. По словам Фирсова, определяющим основанием для проведения модернизации являются обращения граждан по поводу качества воздуха и другим направлениям природоохранной работы. "Одним из главных маркеров для нас является динамика обращений жителей по поводу качества воздуха и другим направлениям природоохранной работы. Поступательное снижение количества жалоб свидетельствует об эффективности выстроенной системы", - отметил министр.

https://ria.ru/20231103/ochistka-1907069059.html

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московская область (подмосковье), воздух, экология, министерство экологии и природопользования московской области