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Качество воздуха в разных округах Подмосковья улучшилось боле чем на 17% - РИА Новости, 16.11.2023
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Новости Подмосковья
 
19:14 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kachestvo_vozdukha-1909936952.html
Качество воздуха в разных округах Подмосковья улучшилось боле чем на 17%
Качество воздуха в разных округах Подмосковья улучшилось боле чем на 17% - РИА Новости, 16.11.2023
Качество воздуха в разных округах Подмосковья улучшилось боле чем на 17%
Качество воздуха в Подмосковье улучшилось на 17-23% за год благодаря программе по модернизации предприятий-загрязнителей, сообщили в министерстве экологии и... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:14
2023-11-16T19:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
воздух
экология
министерство экологии и природопользования московской области
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Качество воздуха в Подмосковье улучшилось на 17-23% за год благодаря программе по модернизации предприятий-загрязнителей, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на главу ведомства Тихона Фирсова. "Говоря о программе модернизации, Тихон Фирсов сообщил, что с начала ее реализации инвестиции предприятий в программу превысили 54 миллиарда рублей. Это позволило снизить выбросы по ряду веществ на 17-23% за год", - рассказали в ведомстве. По словам Фирсова, определяющим основанием для проведения модернизации являются обращения граждан по поводу качества воздуха и другим направлениям природоохранной работы. "Одним из главных маркеров для нас является динамика обращений жителей по поводу качества воздуха и другим направлениям природоохранной работы. Поступательное снижение количества жалоб свидетельствует об эффективности выстроенной системы", - отметил министр.
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московская область (подмосковье), воздух, экология, министерство экологии и природопользования московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воздух, Экология, Министерство экологии и природопользования Московской области

Качество воздуха в разных округах Подмосковья улучшилось боле чем на 17%

© Фото : Московская областная ДумаГлава министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
Глава министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Московская областная Дума
Глава министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Качество воздуха в Подмосковье улучшилось на 17-23% за год благодаря программе по модернизации предприятий-загрязнителей, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на главу ведомства Тихона Фирсова.
"Говоря о программе модернизации, Тихон Фирсов сообщил, что с начала ее реализации инвестиции предприятий в программу превысили 54 миллиарда рублей. Это позволило снизить выбросы по ряду веществ на 17-23% за год", - рассказали в ведомстве.
По словам Фирсова, определяющим основанием для проведения модернизации являются обращения граждан по поводу качества воздуха и другим направлениям природоохранной работы.
"Одним из главных маркеров для нас является динамика обращений жителей по поводу качества воздуха и другим направлениям природоохранной работы. Поступательное снижение количества жалоб свидетельствует об эффективности выстроенной системы", - отметил министр.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВоздухЭкологияМинистерство экологии и природопользования Московской области
 
 
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