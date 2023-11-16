https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html

США и Израиль подталкивают Иран к созданию ядерного оружия, заявил эксперт

США и Израиль подталкивают Иран к созданию ядерного оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 16.11.2023

США и Израиль подталкивают Иран к созданию ядерного оружия, заявил эксперт

США и Израиль своими действиями подталкивают Иран к тому, чтобы всё более предметно задумываться о создании ядерного оружия, тем более что такими возможностями... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:08

2023-11-16T12:08

2023-11-16T12:08

в мире

иран

сша

израиль

игорь коротченко

магатэ

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. США и Израиль своими действиями подталкивают Иран к тому, чтобы всё более предметно задумываться о создании ядерного оружия, тем более что такими возможностями он обладает, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на отчёт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что Иран обладает достаточным объёмом обогащенного урана для создания трех атомных бомб. "Мы прекрасно понимаем, что помимо желания Ирана здесь есть целый ряд международных военно-технических факторов, которые будут влиять на конечное решение иранского руководства, заниматься ядерной военной программой или нет. В любом случае, действия США и Израиля подталкивают Иран, а также ряд других государств к тому, чтобы рассматривать указанный вопрос предельно прагматично и реально", - сказал РИА Новости Коротченко. По его словам, Иран скрупулёзно выполнял все обязательства, которые были взяты им после подписания ядерной сделки, тогда как США демонстрировали неконструктивный подход. "Масштабные действия Израиля по переформатированию ближневосточных границ" и открытые угрозы израильских должностных лиц использовать ядерное оружие против ХАМАС Коротченко назвал причиной, по которой для Ирана сегодня складывается "новая реальность с точки зрения оценки своих дальнейших планов и намерений". "Правдивы или нет оценки МАГАТЭ, сегодня сказать сложно. Потому что Иран неоднократно заявлял о своей приверженности всем договорённостям в том случае, если формат будет восстановлен … теоретически Иран может создать ядерное оружие, практически этот вопрос растянут во времени и достаточно непрост", - добавил Коротченко.

https://ria.ru/20231115/erdogan-1909567751.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

иран

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, игорь коротченко, магатэ, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году