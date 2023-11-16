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Россия стала вторым крупнейшим импортером на рынке Индии - РИА Новости, 16.11.2023
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00:38 16.11.2023 (обновлено: 00:45 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/indiya-1909714250.html
Россия стала вторым крупнейшим импортером на рынке Индии
Россия стала вторым крупнейшим импортером на рынке Индии - РИА Новости, 16.11.2023
Россия стала вторым крупнейшим импортером на рынке Индии
Россия стала вторым крупнейшим импортером на индийском рынке за первые семь месяцев этого финансового года, передает новостное агентство PTI со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:38
2023-11-16T00:45
россия
индия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия стала вторым крупнейшим импортером на индийском рынке за первые семь месяцев этого финансового года, передает новостное агентство PTI со ссылкой на данные министерства торговли Индии."Импорт Индии из России вырос на 64 процентов до 36,27 миллиарда долларов в период с апреля по октябрь этого финансового года. &lt;...&gt; Благодаря этому Россия стала вторым по величине источником импорта Индии в течение первых семи месяцев текущего финансового года", — говорится в сообщении агентства. Уточняется, что за тот же период в прошлом году этот показатель составил 22,13 миллиарда долларов.Как поясняет агентство, рост импорта произошел за счет увеличения поставок сырой нефти и удобрений.
https://ria.ru/20231115/indiya-1909526342.html
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россия, индия, в мире
Россия, Индия, В мире
Россия стала вторым крупнейшим импортером на рынке Индии

PTI: Россия стала вторым крупнейшим импортером на рынке Индии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия стала вторым крупнейшим импортером на индийском рынке за первые семь месяцев этого финансового года, передает новостное агентство PTI со ссылкой на данные министерства торговли Индии.
"Импорт Индии из России вырос на 64 процентов до 36,27 миллиарда долларов в период с апреля по октябрь этого финансового года. <...> Благодаря этому Россия стала вторым по величине источником импорта Индии в течение первых семи месяцев текущего финансового года", — говорится в сообщении агентства.
Уточняется, что за тот же период в прошлом году этот показатель составил 22,13 миллиарда долларов.
Как поясняет агентство, рост импорта произошел за счет увеличения поставок сырой нефти и удобрений.
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