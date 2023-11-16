https://ria.ru/20231116/indiya-1909714250.html

Россия стала вторым крупнейшим импортером на рынке Индии

Россия стала вторым крупнейшим импортером на рынке Индии - РИА Новости, 16.11.2023

Россия стала вторым крупнейшим импортером на рынке Индии

Россия стала вторым крупнейшим импортером на индийском рынке за первые семь месяцев этого финансового года, передает новостное агентство PTI со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T00:38

2023-11-16T00:38

2023-11-16T00:45

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия стала вторым крупнейшим импортером на индийском рынке за первые семь месяцев этого финансового года, передает новостное агентство PTI со ссылкой на данные министерства торговли Индии."Импорт Индии из России вырос на 64 процентов до 36,27 миллиарда долларов в период с апреля по октябрь этого финансового года. <...> Благодаря этому Россия стала вторым по величине источником импорта Индии в течение первых семи месяцев текущего финансового года", — говорится в сообщении агентства. Уточняется, что за тот же период в прошлом году этот показатель составил 22,13 миллиарда долларов.Как поясняет агентство, рост импорта произошел за счет увеличения поставок сырой нефти и удобрений.

https://ria.ru/20231115/indiya-1909526342.html

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россия, индия, в мире