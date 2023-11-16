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Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 16.11.2023
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15:04 16.11.2023
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Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 16.11.2023
Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и заключительном чтении законопроект, согласно которому приостанавливается индексация зарплат... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:04
2023-11-16T15:04
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и заключительном чтении законопроект, согласно которому приостанавливается индексация зарплат госслужащих до января 2025 года, исключая силовиков. Согласно тексту принятого в первом чтении законопроекта, приостановка должна была коснутся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей. Позднее в Минфине заявили, что военнослужащих и силовиков не коснется приостановка индексации зарплат госслужащих, соответствующие поправки в законопроект комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять в понедельник.
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госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

ГД приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих до 2025 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и заключительном чтении законопроект, согласно которому приостанавливается индексация зарплат госслужащих до января 2025 года, исключая силовиков.
Согласно тексту принятого в первом чтении законопроекта, приостановка должна была коснутся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей.
Позднее в Минфине заявили, что военнослужащих и силовиков не коснется приостановка индексации зарплат госслужащих, соответствующие поправки в законопроект комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять в понедельник.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
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