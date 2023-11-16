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Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих - РИА Новости, 16.11.2023

Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и заключительном чтении законопроект, согласно которому приостанавливается индексация зарплат... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:04

2023-11-16T15:04

2023-11-16T15:04

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и заключительном чтении законопроект, согласно которому приостанавливается индексация зарплат госслужащих до января 2025 года, исключая силовиков. Согласно тексту принятого в первом чтении законопроекта, приостановка должна была коснутся судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 миллиардов рублей. Позднее в Минфине заявили, что военнослужащих и силовиков не коснется приостановка индексации зарплат госслужащих, соответствующие поправки в законопроект комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять в понедельник.

https://ria.ru/20231116/mishustin-1909838039.html

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госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество