https://ria.ru/20231116/ikra-1909823602.html

В Приморье рассказали о ситуации с ценами на красную икру

В Приморье рассказали о ситуации с ценами на красную икру - РИА Новости, 16.11.2023

В Приморье рассказали о ситуации с ценами на красную икру

Цена на красную икру в отдельных магазинах в рознице во Владивостоке в последнее время снизилась, однако не исключено подорожание деликатеса к Новому году,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:57

2023-11-16T13:57

2023-11-16T13:58

экономика

приморский край

красная икра

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Цена на красную икру в отдельных магазинах в рознице во Владивостоке в последнее время снизилась, однако не исключено подорожание деликатеса к Новому году, сообщили в опрошенных РИА Новости сетевых и несетевых магазинах морепродуктов. Ранее Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщила, что объем выпуска красной икры заметно вырос в сравнении с прошлым годом благодаря успешной лососевой путине, а цены на нее заметно упали. Например, икра горбуши в дальневосточном опте к середине ноября стоила почти на 25% меньше, чем годом ранее, отмечали в ассоциации. Представитель компании "Море деликатесов", которая занимается оптовой и розничной продажей морепродуктов во Владивостоке, подтвердил агентству, что вся икра подешевела после резкого роста цен, который отмечался в начале сезона путины. "Сейчас икра горбуши стоит 6 тысяч рублей, а была 7 тысяч рублей. Подешевели все виды. В начале сезона цены были заоблачные – 9-10 тысяч рублей за килограмм. Сейчас стабилизировались и сохранятся, минимум, до следующего сезона, по крайней мере, у нас. Подорожания к Новому году точно не будет", - отметил собеседник. В одном из магазинов сети Seafood Vl, занимающейся розничной продажей, РИА Новости рассказали, что там также подешевели все виды красной икры. "Сейчас икра горбуши у нас стоит 6,5 тысячи рублей за килограмм, кеты – 7,5 тысячи, нерки – 7,8 тысячи. Цены немного снизились месяца полтора назад", - сказал собеседник, отметив, что пока сложно прогнозировать, подорожает ли деликатес к Новому году. В магазине Fishstore во Владивостоке агентству рассказали, что там в последнее время подешевела только икра кеты – с 7,5 тысячи до 7 тысяч рублей за килограмм, другие виды в цене не изменились. Продавец магазина морепродуктов "Рыбный островок" отметил, что цены на икру к Новому году могут подняться. В специализированном магазине I Crab во Владивостоке вопрос о снижении цены на икру вызвал удивление. "А чего бы она подешевела? Горбуша - 5 тысяч рублей за килограмм, а нерка, кета и кижуч по 3,7 тысячи (за 500 граммов), 7,4 тысячи рублей за килограмм. К Новому году точно дешеветь не будет. Как она может подешеветь к Новому году, если на неё будет большой спрос, как обычно?" - отметили в магазине. В магазине "Краб и креветка" были осторожны с прогнозами. "Мы не можем знать, подорожает икра к Новому году или нет, всё зависит от поставщиков. Конечно, они могут поднять цены. Чем больше ажиотаж, тем выше цена", - сказали в магазине, уточнив, что цена на икру в последнее время там не снижалась. На популярном сайте объявлений Farpost икру горбуши частные продавцы предлагают в среднем от 4-5 тысяч рублей за килограмм.

https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html

https://ria.ru/20231105/tseny-1907529578.html

https://ria.ru/20230918/polsha-1896876604.html

приморский край

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, приморский край, красная икра