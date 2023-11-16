https://ria.ru/20231116/ib_platforma-1909809336.html

Пользователи "Авито" рассказали, как им помогли инструменты ИБ платформы

Пользователи "Авито" рассказали, как им помогли инструменты ИБ платформы - РИА Новости, 16.11.2023

Пользователи "Авито" рассказали, как им помогли инструменты ИБ платформы

"Авито" (12+) запустил масштабную рекламную кампанию "Покупайте спокойно", в которой простые пользователи рассказывают о технологиях защиты сделок; на лендинге... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:25

2023-11-16T15:25

2023-11-16T15:25

авито

онлайн-торговля

безопасность

технологии

сделки

покупки

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. "Авито" (12+) запустил масштабную рекламную кампанию "Покупайте спокойно", в которой простые пользователи рассказывают о технологиях защиты сделок; на лендинге проекта и в наружной рекламе можно увидеть видео с личным опытом покупателей и команды платформы, сообщает пресс-служба платформы."Доверие и безопасность – это тот фундамент, без которого сложно представить себе онлайн-сделки. <…> мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность, и много лет работаем над созданием уникальных технологий для защиты пользователей. Сегодня "Авито" - одна из самых защищенных платформ в мире с огромной командой специалистов, работающих над развитием этих технологий", - цитирует пресс-служба директора по работе с данными "Авито" Андрея Рыбинцева.Истории удачных покупок рассказаны через призму тех инструментов защиты сделок, которые позволили совершить их спокойно и с комфортом: рейтинг и отзывы, "Авито Доставка", защита номера, онлайн звонки внутри приложения, безопасный чат и другие, говорится в сообщении."Безопасность лежит в основе нашего сервиса и является одним из главных стратегических приоритетов "Авито". Для нас важно обеспечить защиту и прозрачность сделок на всех этапах пользовательского пути. При этом, технологии безопасности внутри платформы развиваются очень быстро, и мы понимаем, что не все пользователи знают обо всех их возможностях. Мы считаем важным рассказывать о том, как и с помощью чего обеспечиваем защиту продавцов и покупателей на "Авито", и как люди могут использовать инструменты безопасности. Мы верим, что лучше всего это сообщение могут донести те, кто ближе всего к продукту: наши лояльные пользователи и сотрудники "Авито", каждый день работающие над безопасностью", - отметила старший менеджер по маркетингу продукта безопасности Эльвира Вебер, ее слова приводятся в сообщении."Авито" постоянно развивает инструменты защиты сделок, создавая для пользователя безопасный путь внутри платформы, расставляя подсказки, помогающие защитить себя от момента регистрации до закрытия сделки. Эти инструменты безопасности активно используются продавцами и покупателями на платформе.Так, 75% респондентов внутренних опросов "Авито" обязательно смотрят отзывы прежде чем принять решение о сделке. До 70% продавцов предпочитают общаться во внутреннем мессенджере "Авито", и 40% звонков совершается онлайн внутри приложения. Более трети пользователей подключили инструмент "Безопасный вход" - двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунта. А свыше 90% пользователей отдают предпочтение продавцам, в профилях которых есть значки “Документы проверены” или "Реквизиты проверены", рассказали эксперты.Одновременно с этим "Авито" вкладывается в развитие цифровой гигиены, рассказывая о правилах совершения безопасных сделок и работы с технологиями безопасности. Такой комплексный подход позволил за три года снизить число жалоб на небезопасное поведение пользователей на платформе в 65 раз."Авито" - это платформа, созданная прежде всего людьми и для людей. У нас пользователи находят вещи, которые приносят им радость, организуют важные события, делают крупные и значимые вложения. И технологии безопасности помогают нам не омрачать эти моменты. Чем больше мы рассказываем об этих инструментах, тем более доверительными становятся наши отношения с аудиторией. Мы видим это по результатам наших внутренних исследований. И в этот раз мы пригласили трех реальных героев, которые решили поделиться своими историями, и поддержали их комментариями наших экспертов – тех людей, которые каждый день помогают "Авито" быть безопасной платформой, на которой ты полностью уверен и в процессе, и в результате", - отметила руководитель по маркетинговым коммуникациям "Авито" Мария Петренко, слова которой цитирует пресс-служба.Реклама, ООО "КЕХ еКоммерц", erid: 4CQwVszH9pWuJsMA4RvОГРН 5077746422859, г. Москва, ул. Лесная, 7

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авито, онлайн-торговля, безопасность, технологии, сделки, покупки