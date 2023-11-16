https://ria.ru/20231116/gumpomosch-1909728223.html

МЧС доставит для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи

МЧС доставит для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи - РИА Новости, 16.11.2023

МЧС доставит для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи

МЧС России на Ил-76 доставит для жителей сектора Газа новую партию гуманитарной помощи весом около 21 тонны, в частности медикаменты и продукты, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:22

2023-11-16T04:22

2023-11-16T04:22

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

международная организация гражданской обороны

мого

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в мире

сектор газа

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. МЧС России на Ил-76 доставит для жителей сектора Газа новую партию гуманитарной помощи весом около 21 тонны, в частности медикаменты и продукты, сообщает пресс-служба МЧС России. "МЧС России доставит очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа ... Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Жуковский в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза – аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания общим весом порядка 21 тонны", - говорится в сообщении. Добавляется, что доставка гуманитарного груза организована по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны (МОГО). По данным ведомства, с октября этого года Россия стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны. Также в рамках совместной работы МОГО оказывает содействие в гуманитарной миссии для пострадавшего населения Газы. Уточняется, что гуманитарную помощь доставят на территорию Египта и передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

https://ria.ru/20231115/gaza-1909694925.html

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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), международная организация гражданской обороны, мого, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, палестина