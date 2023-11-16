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МЧС доставит для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи - РИА Новости, 16.11.2023
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04:22 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/gumpomosch-1909728223.html
МЧС доставит для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи
МЧС доставит для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи - РИА Новости, 16.11.2023
МЧС доставит для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи
МЧС России на Ил-76 доставит для жителей сектора Газа новую партию гуманитарной помощи весом около 21 тонны, в частности медикаменты и продукты, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:22
2023-11-16T04:22
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
международная организация гражданской обороны
мого
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. МЧС России на Ил-76 доставит для жителей сектора Газа новую партию гуманитарной помощи весом около 21 тонны, в частности медикаменты и продукты, сообщает пресс-служба МЧС России. "МЧС России доставит очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа ... Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Жуковский в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза – аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания общим весом порядка 21 тонны", - говорится в сообщении. Добавляется, что доставка гуманитарного груза организована по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны (МОГО). По данным ведомства, с октября этого года Россия стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны. Также в рамках совместной работы МОГО оказывает содействие в гуманитарной миссии для пострадавшего населения Газы. Уточняется, что гуманитарную помощь доставят на территорию Египта и передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца.
https://ria.ru/20231115/gaza-1909694925.html
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), международная организация гражданской обороны, мого, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, палестина
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Международная организация гражданской обороны, МОГО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа, Палестина
МЧС доставит для жителей сектора Газа новую партию гумпомощи

МЧС доставит для жителей Газы новую партию гумпомощи весом около 21 тонны

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. МЧС России на Ил-76 доставит для жителей сектора Газа новую партию гуманитарной помощи весом около 21 тонны, в частности медикаменты и продукты, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"МЧС России доставит очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа ... Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Жуковский в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза – аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания общим весом порядка 21 тонны", - говорится в сообщении.
Добавляется, что доставка гуманитарного груза организована по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны (МОГО).
По данным ведомства, с октября этого года Россия стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны. Также в рамках совместной работы МОГО оказывает содействие в гуманитарной миссии для пострадавшего населения Газы.
Уточняется, что гуманитарную помощь доставят на территорию Египта и передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца.
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РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Международная организация гражданской обороныМОГООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСектор ГазаПалестина
 
 
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