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ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах
ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах - РИА Новости, 16.11.2023
ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах
Госдума может рассмотреть во II чтении проект об ограничении телефонов в школах в начале декабря, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:53
2023-11-16T16:53
2023-11-16T16:55
общество
вячеслав володин
госдума рф
образование - общество
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Госдума может рассмотреть во II чтении проект об ограничении телефонов в школах в начале декабря, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "А мы когда будем во втором чтении рассматривать законопроект… Правильно понимаю, что мы где-то скорее всего рассмотрим в начале декабря, во время пленарной недели с 4 по 8 (декабря – ред.), где-то так, не будем откладывать, да? ...Давайте ориентироваться на 4-8 (декабря - ред.)", - сказал он на пленарном заседании. Глава комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что на предоставление поправок есть 15 дней, далее проект будет готов к рассмотрению во втором чтении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вячеслав володин, госдума рф, образование - общество
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Образование - Общество
ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах
Володин: ГД 4-8 декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах