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ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах - РИА Новости, 16.11.2023
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16:53 16.11.2023 (обновлено: 16:55 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/gosduma-1909879686.html
ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах
ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах - РИА Новости, 16.11.2023
ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах
Госдума может рассмотреть во II чтении проект об ограничении телефонов в школах в начале декабря, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:53
2023-11-16T16:55
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Госдума может рассмотреть во II чтении проект об ограничении телефонов в школах в начале декабря, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "А мы когда будем во втором чтении рассматривать законопроект… Правильно понимаю, что мы где-то скорее всего рассмотрим в начале декабря, во время пленарной недели с 4 по 8 (декабря – ред.), где-то так, не будем откладывать, да? ...Давайте ориентироваться на 4-8 (декабря - ред.)", - сказал он на пленарном заседании. Глава комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что на предоставление поправок есть 15 дней, далее проект будет готов к рассмотрению во втором чтении.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, образование - общество
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Образование - Общество
ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах

Володин: ГД 4-8 декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкШкольники сдают свои мобильные телефоны перед уроками
Школьники сдают свои мобильные телефоны перед уроками - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Школьники сдают свои мобильные телефоны перед уроками. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Госдума может рассмотреть во II чтении проект об ограничении телефонов в школах в начале декабря, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«
"А мы когда будем во втором чтении рассматривать законопроект… Правильно понимаю, что мы где-то скорее всего рассмотрим в начале декабря, во время пленарной недели с 4 по 8 (декабря – ред.), где-то так, не будем откладывать, да? ...Давайте ориентироваться на 4-8 (декабря - ред.)", - сказал он на пленарном заседании.
Глава комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что на предоставление поправок есть 15 дней, далее проект будет готов к рассмотрению во втором чтении.
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