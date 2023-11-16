https://ria.ru/20231116/gosduma-1909879686.html

ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах

ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах - РИА Новости, 16.11.2023

ГД в начале декабря рассмотрит во II чтении ограничение телефонов в школах

Госдума может рассмотреть во II чтении проект об ограничении телефонов в школах в начале декабря, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:53

2023-11-16T16:53

2023-11-16T16:55

общество

вячеслав володин

госдума рф

образование - общество

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Госдума может рассмотреть во II чтении проект об ограничении телефонов в школах в начале декабря, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "А мы когда будем во втором чтении рассматривать законопроект… Правильно понимаю, что мы где-то скорее всего рассмотрим в начале декабря, во время пленарной недели с 4 по 8 (декабря – ред.), где-то так, не будем откладывать, да? ...Давайте ориентироваться на 4-8 (декабря - ред.)", - сказал он на пленарном заседании. Глава комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что на предоставление поправок есть 15 дней, далее проект будет готов к рассмотрению во втором чтении.

https://ria.ru/20231027/smartfon-1905691473.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, госдума рф, образование - общество