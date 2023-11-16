https://ria.ru/20231116/gosduma-1909804687.html

В Госдуме рекомендовали депутатам посетить наливайки в регионах

В Госдуме рекомендовали депутатам посетить наливайки в регионах - РИА Новости, 16.11.2023

В Госдуме рекомендовали депутатам посетить наливайки в регионах

Спикер ГД Вячеслав Володин рекомендовал чиновникам из профильных министерств вместе с депутатами отправиться с проверкой по наливайкам в региональную неделю,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:52

2023-11-16T12:52

2023-11-16T14:18

султан хамзаев

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин рекомендовал чиновникам из профильных министерств вместе с депутатами отправиться с проверкой по наливайкам в региональную неделю, сообщил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев."Поблагодарил Вячеслава Викторовича за поддержку и позицию о необходимости в приоритетном порядке рассмотреть вопрос об ограничении работы для наливаек. Также спикер рекомендовал чиновникам из профильных министерств вместе с депутатами на региональные недели, туда, во дворы (отправиться), где посмотреть, ознакомиться с проблемой на земле. Чтобы не было каких-либо вопросов о важности темы", - сказал он. Володин отметил на пленарном заседании, что наливайки - это проблема, которая "проросла" во все микрорайоны и жилые дома. Он подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы наливаек не было."Надо обязательно провести полноценный диалог с правительством, убедить тех, кто занимает другую позицию, пригласить на рассмотрение этого вопроса в ГД", – предложил Володин.Володин добавил, что, возможно, посетив такие наливайки, многие чиновники из правительства займут другую позицию, которая будет ближе к обществу.Региональная неделя в Госдуме начнется с 20 ноября.В ноябре группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках".

https://radiosputnik.ru/20231002/kafe-1899998983.html

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султан хамзаев, госдума рф, вячеслав володин, политика