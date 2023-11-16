https://ria.ru/20231116/gosduma-1909775527.html
В Госдуме поддержали проект о запрете увольнять одинокого родителя
В Госдуме поддержали проект о запрете увольнять одинокого родителя - РИА Новости, 16.11.2023
В Госдуме поддержали проект о запрете увольнять одинокого родителя
Комитет ГД по труду и соцполитике рекомендовал к принятию в 1 чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:00
2023-11-16T11:00
2023-11-16T11:00
общество
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Комитет ГД по труду и соцполитике рекомендовал к принятию в 1 чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка в возрасте до 16 лет. Комитет ГД по соцполитике принял такое решение на заседании в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Ранее фракцией ЛДПР был подготовлен соответствующий законопроект, после чего на него было получено положительное заключение правительства, сообщил РИА Новости Нилов. "В действующей статье ТК существует гарантия… сохранения рабочего места (для одинокого родителя, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет). Мы предложили увеличить возраст до 16 лет, хотя и этого недостаточно… Это компромиссное решение поддержало правительство, и мы убеждены, что этот вопрос будет поддержан депутатами фракции большинства", - рассказал Нилов. Увеличение возраста автор законопроекта мотивирует приближением окончания школы ребенком. Изменения предполагается внести в статью 261 трудового кодекса.
https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, лдпр
Общество, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме поддержали проект о запрете увольнять одинокого родителя
В ГД поддержали проект о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Комитет ГД по труду и соцполитике рекомендовал к принятию в 1 чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка в возрасте до 16 лет.
Комитет ГД по соцполитике принял такое решение на заседании в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее фракцией ЛДПР
был подготовлен соответствующий законопроект, после чего на него было получено положительное заключение правительства, сообщил РИА Новости Нилов.
«
"В действующей статье ТК существует гарантия… сохранения рабочего места (для одинокого родителя, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет). Мы предложили увеличить возраст до 16 лет, хотя и этого недостаточно… Это компромиссное решение поддержало правительство, и мы убеждены, что этот вопрос будет поддержан депутатами фракции большинства", - рассказал Нилов.
Увеличение возраста автор законопроекта мотивирует приближением окончания школы ребенком.
Изменения предполагается внести в статью 261 трудового кодекса.
В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта