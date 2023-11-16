https://ria.ru/20231116/gosduma-1909775527.html

В Госдуме поддержали проект о запрете увольнять одинокого родителя

В Госдуме поддержали проект о запрете увольнять одинокого родителя - РИА Новости, 16.11.2023

В Госдуме поддержали проект о запрете увольнять одинокого родителя

Комитет ГД по труду и соцполитике рекомендовал к принятию в 1 чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:00

2023-11-16T11:00

2023-11-16T11:00

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Комитет ГД по труду и соцполитике рекомендовал к принятию в 1 чтении законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка в возрасте до 16 лет. Комитет ГД по соцполитике принял такое решение на заседании в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Ранее фракцией ЛДПР был подготовлен соответствующий законопроект, после чего на него было получено положительное заключение правительства, сообщил РИА Новости Нилов. "В действующей статье ТК существует гарантия… сохранения рабочего места (для одинокого родителя, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет). Мы предложили увеличить возраст до 16 лет, хотя и этого недостаточно… Это компромиссное решение поддержало правительство, и мы убеждены, что этот вопрос будет поддержан депутатами фракции большинства", - рассказал Нилов. Увеличение возраста автор законопроекта мотивирует приближением окончания школы ребенком. Изменения предполагается внести в статью 261 трудового кодекса.

https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html

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