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Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы в четверг - РИА Новости, 21.11.2023
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15:22 16.11.2023 (обновлено: 16:34 21.11.2023)
https://ria.ru/20231116/gololeditsa-1910859708.html
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы в четверг
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы в четверг - РИА Новости, 21.11.2023
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы в четверг
Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-16T15:22
2023-11-21T16:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в четверг до конца дня. Это может способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы в четверг

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСобака гуляет в Москве
Собака гуляет в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в четверг до конца дня. Это может способствовать образованию гололедицы.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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