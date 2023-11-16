https://ria.ru/20231116/gololeditsa-1910859708.html
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы в четверг
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы в четверг - РИА Новости, 21.11.2023
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы в четверг
Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-16T15:22
2023-11-16T15:22
2023-11-21T16:34
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений ожидается в четверг до конца дня. Это может способствовать образованию гололедицы. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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