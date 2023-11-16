https://ria.ru/20231116/gaz-1909868575.html

Эксперт оценил введение нового сбора Болгарией на транзит газа из России

Эксперт оценил введение нового сбора Болгарией на транзит газа из России - РИА Новости, 16.11.2023

Эксперт оценил введение нового сбора Болгарией на транзит газа из России

Дополнительный сбор Болгарии на транзит российского газа ставит под угрозу газоснабжение стран Южной Европы, является "грабительским побором", такое мнение... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:14

2023-11-16T16:14

2023-11-16T16:15

экономика

болгария

россия

будапешт

румен радев

алексей гривач

газпром

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Дополнительный сбор Болгарии на транзит российского газа ставит под угрозу газоснабжение стран Южной Европы, является "грабительским побором", такое мнение высказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Парламент Болгарии в середине октября ввел дополнительный сбор на транзит российского газа в размере более 100 долларов за тысячу кубометров. Ответственными за уплату являются импортеры и газотранспортные организации. Будапешт и Белград раскритиковали решение Софии. Газ из России поступает в Болгарию по сухопутному продолжению газопровода "Турецкий поток" и по болгарской газотранспортной системе направляется в Венгрию, Сербию и другие страны. Сама Болгария не закупает российский газ. "Это не налог, а грабительский побор, который противоречит как обязательствам Болгарии по обеспечению транзита, так и нормам Европейского Союза. По сути, это дискриминационная грабительская мера, которая ставит под угрозу газоснабжение российским газом стран региона этой зимой и далее. Официально они заявляют, что эта мера направлена на пополнение бюджета за счет поставщиков российского газа. То есть признают, что это и есть попытка грабежа", – считает он. Собеседник агентства добавил, что в Болгарии, по его мнению, хотят создать "предпосылки для очередного транзитного кризиса, шантаж украинского типа". "И это, наверное, в первую очередь в интересах американских хозяев, которым сложно физически расправиться с "Турецким потоком", как это сделали с газопроводами на Балтике, но желание прекратить или осложнить эти поставки имеется", – также сказал Гривач. "Думаю, что получить этот сбор с "Газпрома" у них не получится, так как транзитные платежи осуществляются в рамках контракта и он этого сбора не предусматривает. А дальше есть два сценария. Они прекращают транзит под предлогом неуплаты сбора, что мгновенно приведет к газовому кризису и взлету цен в Европе, или отказываются от его взимания (возможно временно)", – заключил он. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение о повышении тарифов на транзит газа из России и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.

https://ria.ru/20231021/bolgariya-1904203820.html

https://ria.ru/20231017/deklaratsiya-1903461958.html

болгария

россия

будапешт

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экономика, болгария, россия, будапешт, румен радев, алексей гривач, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, турецкий поток