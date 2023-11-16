https://ria.ru/20231116/forum-1909949049.html

РИА Новости провело собственную сессию на Петербургском культурном форуме

РИА Новости провело собственную сессию на Петербургском культурном форуме - РИА Новости, 16.11.2023

РИА Новости провело собственную сессию на Петербургском культурном форуме

РИА Новости провело сессию "Новые технологии в культуре и искусстве: тенденции, риски, открытия" в рамках IX международного культурного форума в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:14

2023-11-16T20:14

2023-11-16T20:14

новости агентства

риа новости

наталья лосева

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. РИА Новости провело сессию "Новые технологии в культуре и искусстве: тенденции, риски, открытия" в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Сессия прошла в рамках блока "Искусственный интеллект - угроза или благо для культуры" и была организована в партнерстве с Президентским фондом культурных инициатив.Участниками дискуссии стали отечественные и иностранные представители музеев, театров, культурных пространств, а также ученые и журналисты, которые внедряют самые современные цифровые подходы и VR/AR-технологии:Сессию модерировала заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня", куратор VR/AR проектов РИА Новости Наталья Лосева. "Проекты, которые РИА Новости имеют возможность создавать для музеев и выставочных пространств — продолжение парадигмы взаимообогащения "культурной" и "медийной" аудиторий. Мы видим в этом точку слияния медийного и культурного пространств, и сочетание классического нетленного содержания и ультрасовременных приемов, выглядит естественным. Сегодня нет антагонизма между традиционными приемами и инновациями, и агентство помогает партнерам, сохраняя базовые академические ценности, говорить с самой молодой аудиторией неожиданно высокотехнологичным и современным языком", — отметила Лосева."VR и AR решения для музеев и театров дают новые привлекательные инструменты для взаимодействия с аудиторией, для погружения в контент, для рассказа истории. Когда вместе с кураторами или режиссерами работают VR-журналисты, получаются проекты, ради которых аудитории хочется вернуться и пережить опыт, который им недоступен в обычной жизни, которым хочется делиться с друзьями", — поделился шеф-сценарист Артем Буфтяк.Участники сессии обсудили, как современная культура использует новые медийные технологии для привлечения молодежи и тех, кто не приходит в "традиционные" пространства, что выигрывает куратор или режиссёр, погружая аудиторию в сердцевину истории и делая пользователя участником сюжета, а также в чем риски оперативного и интенсивного внедрения новейших технологий в культурные пространства. "Для любого музея критически важно соблюсти историческую достоверность. Мы очень заинтересованы в том, чтобы разрабатывались новые медийные форматы, потому что это востребовано молодежью. Нам важно, чтобы это была не полностью развлекательная история, чтобы контент нес образовательную функцию, чтобы мы могли показывать историю живо, но достоверно. Эта тема на стыке IT, журналистики, истории, и в целом, то, что на высоком уровне делает медиагруппа "Россия сегодня", я считаю лучшим проявлением креативной индустрии. Это то, что нужно нашей стране развивать. Хотела поблагодарить ПФКИ и лично Романа Карманова, который поддерживает такие проекты, как, например, "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"", — рассказала замдиректора по научно-просветительской работе Государственного исторического музея Екатерина Клюкова."ИИ, если активно его внедрять на уровне госполитики, может повысить вовлеченность людей, приобщить их к культуре. ИИ — это важный инструмент, который может стать инструментом экспорта российской культуры в мир", — подчеркнул исполнительный директор АЛРИИ Вячеслав Береснев.В 2023 году IX международный культурный форум стал главным мероприятием для профессионального сообщества — деятелей культуры, руководителей крупнейших культурных организаций страны и мира, ведущих экспертов, а также представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти. Организаторами форума выступили Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и Правительство Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20231108/ria_novosti-1908126031.html

https://ria.ru/20231107/proekt-1907900600.html

https://ria.ru/20231030/ria_novosti-1906261155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости агентства, риа новости, наталья лосева, президентский фонд культурных инициатив