Воробьев: почти 200 ребят уже посещают ФОК "Молодежный"
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Молодежный"
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Молодежный"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Молодежный", открытый 1,5 года назад, уже посещают почти 200 ребят, при этом сегодня в комплексе работают порядка 10 спортивных секций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сейчас в ФОКе работают порядка 10 спортивных секций, их посещают почти 200 ребят. Юные спортсмены демонстрируют достойные результаты: активно участвуют и становятся призерами муниципальных соревнований. Есть чем заняться и родителям - работает тренажерный зал", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
За непродолжительное время работы ФОК уже успел вырастить своих первых чемпионов: Елизавета Дмитриева стала победительницей первенств Московской области и Москвы по лыжным гонкам и лыжероллерам в возрастной категории 2009-2010 годов рождения, а Кирилл Самарин выиграл Кубок Наро-Фоминского округа среди юношей по лыжам, рассказали в пресс-службе.
"В "Молодежном" расположены универсальный игровой зал с трибунами на более 100 мест, фитнес-зал, кабинет врача, тренерские, сауна, есть также зона ожидания для малышей. В ФОКе тренируются ребята в возрасте от 4 до 18 лет", - отмечается в сообщении.