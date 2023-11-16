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Воробьев: почти 200 ребят уже посещают ФОК "Молодежный" - РИА Новости, 16.11.2023
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Новости Подмосковья
 
12:55 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/fok_molodezhnyy-1909805336.html
Воробьев: почти 200 ребят уже посещают ФОК "Молодежный"
Воробьев: почти 200 ребят уже посещают ФОК "Молодежный" - РИА Новости, 16.11.2023
Воробьев: почти 200 ребят уже посещают ФОК "Молодежный"
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Молодежный", открытый 1,5 года назад, уже посещают почти 200 ребят, при этом сегодня в комплексе работают порядка... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:55
2023-11-16T12:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
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спорт
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Молодежный", открытый 1,5 года назад, уже посещают почти 200 ребят, при этом сегодня в комплексе работают порядка 10 спортивных секций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сейчас в ФОКе работают порядка 10 спортивных секций, их посещают почти 200 ребят. Юные спортсмены демонстрируют достойные результаты: активно участвуют и становятся призерами муниципальных соревнований. Есть чем заняться и родителям - работает тренажерный зал", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. За непродолжительное время работы ФОК уже успел вырастить своих первых чемпионов: Елизавета Дмитриева стала победительницей первенств Московской области и Москвы по лыжным гонкам и лыжероллерам в возрастной категории 2009-2010 годов рождения, а Кирилл Самарин выиграл Кубок Наро-Фоминского округа среди юношей по лыжам, рассказали в пресс-службе. "В "Молодежном" расположены универсальный игровой зал с трибунами на более 100 мест, фитнес-зал, кабинет врача, тренерские, сауна, есть также зона ожидания для малышей. В ФОКе тренируются ребята в возрасте от 4 до 18 лет", - отмечается в сообщении.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, фок, спорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, ФОК, Спорт

Воробьев: почти 200 ребят уже посещают ФОК "Молодежный"

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Молодежный"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) Молодежный - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Молодежный"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Молодежный", открытый 1,5 года назад, уже посещают почти 200 ребят, при этом сегодня в комплексе работают порядка 10 спортивных секций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сейчас в ФОКе работают порядка 10 спортивных секций, их посещают почти 200 ребят. Юные спортсмены демонстрируют достойные результаты: активно участвуют и становятся призерами муниципальных соревнований. Есть чем заняться и родителям - работает тренажерный зал", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
За непродолжительное время работы ФОК уже успел вырастить своих первых чемпионов: Елизавета Дмитриева стала победительницей первенств Московской области и Москвы по лыжным гонкам и лыжероллерам в возрастной категории 2009-2010 годов рождения, а Кирилл Самарин выиграл Кубок Наро-Фоминского округа среди юношей по лыжам, рассказали в пресс-службе.
"В "Молодежном" расположены универсальный игровой зал с трибунами на более 100 мест, фитнес-зал, кабинет врача, тренерские, сауна, есть также зона ожидания для малышей. В ФОКе тренируются ребята в возрасте от 4 до 18 лет", - отмечается в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбществоФОКСпорт
 
 
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