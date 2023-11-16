https://ria.ru/20231116/finlyandiya-1909898620.html
Российское посольство анонсировало ответные меры на закрытие КПП Финляндией
Российское посольство анонсировало ответные меры на закрытие КПП Финляндией - РИА Новости, 16.11.2023
Российское посольство анонсировало ответные меры на закрытие КПП Финляндией
Решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:48
2023-11-16T17:48
2023-11-16T20:08
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки."Решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства. Ожидаем разъяснений МИД Финляндии относительно практических аспектов реализации данного решения. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из данной информации", — отметили в дипмиссии.Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны — ближайшие к Петербургу. Расстояние до работающего пункта пропуска на границе с Россией из столичного региона Финляндии с 18 ноября будет составлять около 800 километров. Все оставшиеся работать пункты пропуска с Россией находятся на севере Финляндии, на границе с Карелией и Мурманской областью.
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финляндия, россия, в мире, хельсинки, санкции в отношении россии
Финляндия, Россия, В мире, Хельсинки, Санкции в отношении России
Российское посольство анонсировало ответные меры на закрытие КПП Финляндией
Посольство: РФ проработает ответные меры на закрытие четырех КПП в Финляндии