https://ria.ru/20231116/filosofy-1909930843.html

Российские философы рассказали о перспективах отечественной науки

Российские философы рассказали о перспективах отечественной науки - РИА Новости, 16.11.2023

Российские философы рассказали о перспективах отечественной науки

В феврале 2024 года планируется провести в России Евразийский философский конгресс и присудить на нем общероссийскую философскую премию в разных номинациях,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:00

2023-11-16T19:00

2023-11-16T19:00

религия

алексей козырев

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

россия

религия

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В феврале 2024 года планируется провести в России Евразийский философский конгресс и присудить на нем общероссийскую философскую премию в разных номинациях, рассказал РИА Новости декан философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Козырев.Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечается Всемирный день философии (World Philosophy Day). Инициатива его проведения принадлежит Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), в этот день ЮНЕСКО призывает своих партнеров организовать философские беседы, дебаты, конференции, мастер-классы, культурные мероприятия и презентации. В 2023 году эта дата приходится на 16 ноября. Годом ранее в беседе с РИА Новости в этот день Козырев высказал мнение, что в России нужна общефедеральная философская премия."Я могу с удовлетворением отметить, что подвижки в этом направлении есть. В феврале планируется проведение Евразийского философского конгресса, это будет мероприятие, отличное от мировых и российских философских конгрессов. Есть такая надежда и почти уже уверенность, что нам удастся приурочить к этому конгрессу и вручение философской премии", – рассказал он РИА Новости.Пока не определено, будет премия названа евразийской или национальной, но предполагается присуждать ее в нескольких номинациях, добавил декан философского факультета."Будут отмечены и современные философские работы на русском языке по актуальным вопросам философии, и качественные переводы, потому что зачастую сделать качественный русский перевод древнего текста или классического памятника не менее сложно, чем написать самостоятельную работу, и это является отдельным философским проектом. Могут быть премии и по номинациям, связанным с популяризацией философии, с медиапроектами: сайтами, подкастами, радио и телепередачами по философии", – рассказал философ.Подобная премия, полагает он, позволит отследить развитие в нынешней России философской мысли.СУВЕРЕННАЯ ФИЛОСОФИЯРоссии необходима философская площадка, отвечающая запросам национального бытия, которая может быть и международной по аналогии с БРИКС, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник института философии РАН Анатолий Черняев в Международный день философии, поддержав создание подобной площадки в РФ."Замечательно, что Всемирный день философии ЮНЕСКО способствует популяризации этой науки, но, к сожалению, здесь та же ситуация, как и с другими международными организациями: например, Международным олимпийским комитетом, который, как известно, является проводником определенной политики. Поэтому нам нужны свои приоритеты в философии и другие философские организации, объединения, на которые мы могли бы ориентироваться. Скажем, по аналогии с БРИКС: Евразийский философский форум или конгресс, повестка которого будет определяться исходя из самосознания культур наших народов, составляющих евразийскую цивилизацию. Это не только Россия, но также республики бывшего Советского союза, и Китай, и Индия, и страны Ближнего Востока, и Латинская Америка может быть сюда подключена, где кстати имеется интересный опыт развития самобытной философии, независимой от западных трендов, критичной по отношению к ним. Наши народы должны объединять свои усилия не только в сфере политики и экономики, но и в сфере культуры, науки и философии", - сказал он.Эксперт отметил, что на сегодняшний день философию пытаются использовать как политическую технологию и инструмент проекта мировой глобализации, опираясь в том числе на продвигающие гендерную идеологию и повестку мультикультурализма и толерантности кафедры философии ЮНЕСКО - у истоков которой, напомнил Черняев, стояли профессиональные философы. Поэтому, по его мнению, и к учрежденному ею празднику стоит относиться осмотрительно."Существует такая мощная структура как Международная федерация философских обществ (МФОО), также аффилированная с ЮНЕСКО и финансируемая с их стороны, которая, на организационном уровне имеет представительство в большинстве стран мира, где так или иначе философия институциализирована. Нельзя не сказать о том, что эта международная федерация философских обществ уже в марте 2022 года приняла заявление против "российской агрессии в Украине". То есть от политики они не отделены совершенно, они встроены в западный современный политический тренд. Они пытаются таким образом, культивируя так называемую практическую прикладную философию, оказывать определенное влияние на общественные настроения в мировом масштабе.Следующий Всемирный философский конгресс, организованной МФОО, должен состояться в 2024 году в Риме, рассказал Черняев."Один из активистов-организаторов этого конгресса говорит о том, что философия сексуальной инаковости бросает вызов тоталитаризму и способствует демократизации мира, и поэтому она важна. По сути дела, это легитимация социальных технологий постмодерна, которые взламывают традиционные ценности и идентичности суверенных стран и народов", – добавил он.При этом состояние российского философского сообщества эксперт сравнил с летаргическим сном, который необходимо прервать. "Вызовы достаточно серьёзные, и нам есть чем заняться. Надо продолжать работу по возвращению классиков русской философии: у нас до сих пор нет, например, собрания сочинений Владимира Соловьева. Даже в Китае и в Германии изданы в переводе собрания сочинений этого русского философа, а на его родине академического собрания до сих пор нет. И можно этот список имён продолжать. Я, например, руковожу сейчас научно-исследовательским проектом при поддержке Российского научного фонда, посвященном изучению первоисточников истории русской философии в архивах. Огромные пласты материала в архивах совершенно не освоены, не задействованы, не исследованы, а вместо этого развивается повестка в духе академической программы Всемирного философского конгресса: толерантность, мультикультурализм, гендер, феминизм и так далее. Очевидно, что здесь нужна корректировка", – сказал он.Научный и социальный прогресс, по его мнению, диктует важные проблемы. Технологии искусственного интеллекта, биомедицинские технологии и та новая социальная и антропологическая реальность, которая в результате возникает, требует прямого участия философов в работе над ними."Я общался с математиками, с естественниками. Они сейчас заинтересованы в том, чтобы философы принимали участие в этой работе, но пока это участие оставляет желать лучшего. Перспективы есть, профессиональный потенциал философского сообщества тоже на высоком уровне, но нужен какой-то импульс, чтобы оно приобрело развитие в актуальном, отвечающем подлинным запросам нашего национального бытия направления", – заключил Черняев.ТЕМЫ РАЗМЫШЛЕНИЯВ настоящее время, по словам Алексея Козырева, составляется проект программы Конгресса, который представит площадки по актуальным философским проблемам современности."Это будет и проблема диалога или столкновения цивилизаций. Мы поговорим о том, какое место Россия занимает сегодня на цивилизационном поле. Актуальна ли идея Евразии и евразийского проекта, которая была высказана сразу после революции молодыми русскими мыслителями в эмиграции – Н. Трубецким, П. Савицким, П. Сувчинским и другими. Мы поговорим о русской идее: это словосочетание введено в широкий идейный контекст Николаем Александровичем Бердяевым, это название его работы, написанной в 1940-е годы. Мы поговорим и о постмодерне, о том, как сегодня в мире сочетаются традиционные ценности и неолиберальная этика, которую продвигают определенные круги на Западе", – сказал декан философского факультета МГУ РИА Новости.Люди, добавил Козырев, привыкли к тому, что рациональность синонимична западной философии, растущей из Аристотеля и аристотелевской логики, но на Конгрессе обсудят и существование в современном мире альтернатив такой ее генеалогии: "что собой представляют арабская философия, индийская философия, китайская философия, какой тип рациональности стоит за ними, и как они существуют в современном мире".Философия – это инструмент планирования, прогнозирования и создания образа будущего, поэтому речь пойдет и об образе будущего, о человеке перед лицом новых технологий – "то есть о том, что можно объединить в понятие философской футурологии", – отметил философ.Конгресс, рассказал он, будет проводиться при инициативе и участии различных структур: Института философии РАН, Российского философского общества, МГУ, СПбГУ, Высшей школы экономики и других."У наших оппонентов иногда возникает такая мысль, что независимой философией могут заниматься только те, кто покинул пределы России. А вот в России нельзя заниматься независимой философией. Я глубоко убеждён, что это не так, что у нас остаются для этого и возможности, и условия. Сегодня эти условия превращаются в требования перед лицом противостояний, угроз, тревожности и трагичности современного мира. Это философский вызов, на который мы должны отвечать, причём отвечать не конъюнктурно, идеологически и ситуационно – отвечать глубоко, так, как это делали, например, мыслители России и Русского зарубежья после событий 1917 года", – заключил Алексей Козырев.

https://ria.ru/20231114/putin-1909336375.html

https://realty.ria.ru/20231114/khramy-1909293268.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Никита Бизин

алексей козырев, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, россия, религия