https://ria.ru/20231116/fas-1909898467.html
ФАС проводит антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур
ФАС проводит антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур - РИА Новости, 16.11.2023
ФАС проводит антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в регионах в связи с повышением цен в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:47
2023-11-16T17:47
2023-11-16T17:47
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в регионах в связи с повышением цен в оптовом сегменте, сообщает ведомство. "ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур. Они проходят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков... Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений", - говорится в сообщении. Проверки затронули Тюменскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Белгородскую, Новгородскую, Омскую, Тамбовскую, Ростовскую области, Татарстан и Ставропольский край. При этом, по словам ФАС, в одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий. Отмечается, что выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации. "В случае наличия признаков нарушения Закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - добавляется в сообщении. По данным Росстата, с 8 по 13 ноября яйца подорожали на 3,4% (в период с 31 октября по 7 ноября - на 2,4%), а мясо кур - на 0,3%.
https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ФАС проводит антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур
ФАС РФ проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в регионах в связи с повышением цен в оптовом сегменте, сообщает ведомство
.
"ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур. Они проходят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков... Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений", - говорится в сообщении.
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Проверки затронули Тюменскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Белгородскую, Новгородскую, Омскую, Тамбовскую, Ростовскую области, Татарстан и Ставропольский край. При этом, по словам ФАС, в одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий.
Отмечается, что выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.
"В случае наличия признаков нарушения Закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - добавляется в сообщении.
По данным Росстата
, с 8 по 13 ноября яйца подорожали на 3,4% (в период с 31 октября по 7 ноября - на 2,4%), а мясо кур - на 0,3%.
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