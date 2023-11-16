https://ria.ru/20231116/fas-1909898467.html

ФАС проводит антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур

ФАС проводит антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур - РИА Новости, 16.11.2023

ФАС проводит антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в регионах в связи с повышением цен в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:47

2023-11-16T17:47

2023-11-16T17:47

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в регионах в связи с повышением цен в оптовом сегменте, сообщает ведомство. "ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур. Они проходят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков... Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений", - говорится в сообщении. Проверки затронули Тюменскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Белгородскую, Новгородскую, Омскую, Тамбовскую, Ростовскую области, Татарстан и Ставропольский край. При этом, по словам ФАС, в одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий. Отмечается, что выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации. "В случае наличия признаков нарушения Закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - добавляется в сообщении. По данным Росстата, с 8 по 13 ноября яйца подорожали на 3,4% (в период с 31 октября по 7 ноября - на 2,4%), а мясо кур - на 0,3%.

https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html

https://ria.ru/20231116/buterbrodeks-1909749666.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)