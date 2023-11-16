https://ria.ru/20231116/estoniya-1909937164.html

Эстония допустила закрытие пунктов пропуска на границе с Россией

Эстония допустила закрытие пунктов пропуска на границе с Россией - РИА Новости, 16.11.2023

Эстония допустила закрытие пунктов пропуска на границе с Россией

Эстония допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией, сообщил в четверг глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:14

2023-11-16T19:14

2023-11-16T19:14

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя - РИА Новости. Эстония допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией, сообщил в четверг глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар изданию Postimees."Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска", - сказал Коммусаар. По его словам, Эстония знала о решении Финляндии закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. "Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах", - подчеркнул глава погранохраны. Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией в четверг приняло решение закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с РФ. Финский кабмин утверждает, что "имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что обвинения Финляндии в адрес России в отправке беженцев ничем не обоснованы и являются дезинформацией.

https://ria.ru/20231116/trafik-1909856000.html

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в мире, россия, эстония