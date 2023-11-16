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Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html
Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город
Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город - РИА Новости, 16.11.2023
Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город
Жители Энергодара, уехавшие в начале специальной военной операции, возвращаются в город, население за год увеличилось вдвое, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:37
2023-11-16T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР, 16 ноя – РИА Новости. Жители Энергодара, уехавшие в начале специальной военной операции, возвращаются в город, население за год увеличилось вдвое, рассказал РИА Новости глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз. Город Энергодар расположен на берегу Каховского водохранилища. Градообразующим предприятием является Запорожская атомная электростанция. В начале 2022 года город и предприятия, включая ЗАЭС, перешли под контроль Российской Федерации. "За год население Энергодара увеличилось в двое. В учебных заведениях, в дошкольных заведениях и в целом население города увеличилось. Налаживается мирная жизнь. Те люди, которые уехали, не нашли себя на других территориях, были вынуждены вернуться, понимая, что сейчас тут жизнь организована достаточно хорошо… На данный момент население города составляет 22 тысячи человек", - сказал Сеновоз.
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безопасность, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город

Мэр: жители Энергодара, уехавшие с началом СВО, возвращаются, население растет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре
Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 16 ноя – РИА Новости. Жители Энергодара, уехавшие в начале специальной военной операции, возвращаются в город, население за год увеличилось вдвое, рассказал РИА Новости глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз.
Город Энергодар расположен на берегу Каховского водохранилища. Градообразующим предприятием является Запорожская атомная электростанция. В начале 2022 года город и предприятия, включая ЗАЭС, перешли под контроль Российской Федерации.
"За год население Энергодара увеличилось в двое. В учебных заведениях, в дошкольных заведениях и в целом население города увеличилось. Налаживается мирная жизнь. Те люди, которые уехали, не нашли себя на других территориях, были вынуждены вернуться, понимая, что сейчас тут жизнь организована достаточно хорошо… На данный момент население города составляет 22 тысячи человек", - сказал Сеновоз.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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