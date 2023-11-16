https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html
Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город
Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город - РИА Новости, 16.11.2023
Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город
Жители Энергодара, уехавшие в начале специальной военной операции, возвращаются в город, население за год увеличилось вдвое, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:37
2023-11-16T15:37
2023-11-16T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837485141_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_470b26277898aabe30fdae706f21afc2.jpg
ЭНЕРГОДАР, 16 ноя – РИА Новости. Жители Энергодара, уехавшие в начале специальной военной операции, возвращаются в город, население за год увеличилось вдвое, рассказал РИА Новости глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз. Город Энергодар расположен на берегу Каховского водохранилища. Градообразующим предприятием является Запорожская атомная электростанция. В начале 2022 года город и предприятия, включая ЗАЭС, перешли под контроль Российской Федерации. "За год население Энергодара увеличилось в двое. В учебных заведениях, в дошкольных заведениях и в целом население города увеличилось. Налаживается мирная жизнь. Те люди, которые уехали, не нашли себя на других территориях, были вынуждены вернуться, понимая, что сейчас тут жизнь организована достаточно хорошо… На данный момент население города составляет 22 тысячи человек", - сказал Сеновоз.
https://ria.ru/20230811/energodar-1889479249.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837485141_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a58f4ca2f139c4acaf0b7837f6e4c4d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город
Мэр: жители Энергодара, уехавшие с началом СВО, возвращаются, население растет
ЭНЕРГОДАР, 16 ноя – РИА Новости. Жители Энергодара, уехавшие в начале специальной военной операции, возвращаются в город, население за год увеличилось вдвое, рассказал РИА Новости глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз.
Город Энергодар расположен на берегу Каховского водохранилища. Градообразующим предприятием является Запорожская атомная электростанция. В начале 2022 года город и предприятия, включая ЗАЭС, перешли под контроль Российской Федерации.
"За год население Энергодара увеличилось в двое. В учебных заведениях, в дошкольных заведениях и в целом население города увеличилось. Налаживается мирная жизнь. Те люди, которые уехали, не нашли себя на других территориях, были вынуждены вернуться, понимая, что сейчас тут жизнь организована достаточно хорошо… На данный момент население города составляет 22 тысячи человек", - сказал Сеновоз.
Мэр Энергодара заявил об угрозах жителям города, поступающих с Украины