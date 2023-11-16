https://ria.ru/20231116/energodar-1909856461.html

Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город

Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город - РИА Новости, 16.11.2023

Мэр Энергодара сообщил о возвращении жителей в город

Жители Энергодара, уехавшие в начале специальной военной операции, возвращаются в город, население за год увеличилось вдвое, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:37

2023-11-16T15:37

2023-11-16T15:37

специальная военная операция на украине

безопасность

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

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ЭНЕРГОДАР, 16 ноя – РИА Новости. Жители Энергодара, уехавшие в начале специальной военной операции, возвращаются в город, население за год увеличилось вдвое, рассказал РИА Новости глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз. Город Энергодар расположен на берегу Каховского водохранилища. Градообразующим предприятием является Запорожская атомная электростанция. В начале 2022 года город и предприятия, включая ЗАЭС, перешли под контроль Российской Федерации. "За год население Энергодара увеличилось в двое. В учебных заведениях, в дошкольных заведениях и в целом население города увеличилось. Налаживается мирная жизнь. Те люди, которые уехали, не нашли себя на других территориях, были вынуждены вернуться, понимая, что сейчас тут жизнь организована достаточно хорошо… На данный момент население города составляет 22 тысячи человек", - сказал Сеновоз.

https://ria.ru/20230811/energodar-1889479249.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр