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В России началось серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY - РИА Новости, 16.11.2023
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12:10 16.11.2023 (обновлено: 19:52 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html
В России началось серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY
В России началось серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY - РИА Новости, 16.11.2023
В России началось серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY
Липецкий "Моторинвест" начал серийное производство электрического кроссовера Evolute i-SKY, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:10
2023-11-16T19:52
экономика
россия
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ЕЛЕЦ (Липецкая область), 16 ноя — РИА Новости. Липецкий "Моторинвест" начал серийное производство электрического кроссовера Evolute i-SKY, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Предзаказ на новинку уже открыт, поставки i-SKY в дилерские центры начнутся в ближайшее время для их передачи первым клиентам, рассказали РИА Новости в пресс-службе завода."Цена на модель начинается от 3 995 000 рублей с учетом действия государственной поддержки. Для всех электромобилей бренда, производимых в России, предполагается государственная субсидия при приобретении", — сообщили в пресс-службе завода. Согласно сайту компании, без учета скидок рекомендованная розничная цена составляет 4,99 миллиона рублей. "Предзаказы на новинку уже начались. Первые i-SKY уже в ближайшие недели доедут в дилерские центры для передачи первым клиентам", — уточнили в "Моторинвесте". Дальность хода Evolute i-SKY на одном заряде — более 500 километров, пиковая мощность электродвигателя составляет 204 лошадиные силы. Завод "Моторинвест" под Липецком — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Сейчас на нем собираются три модели электрокаров: i-PRO, i-JOY и i-SKY.
https://ria.ru/20231006/atom-1901033594.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России началось серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY

Моторинвест начал серийное производство электрического кроссовера Evolute i-SKY

© Фото : ООО "Моторинвест"Кроссовер Evolute i-SKY
Кроссовер Evolute i-SKY - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : ООО "Моторинвест"
Кроссовер Evolute i-SKY
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ЕЛЕЦ (Липецкая область), 16 ноя — РИА Новости. Липецкий "Моторинвест" начал серийное производство электрического кроссовера Evolute i-SKY, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Предзаказ на новинку уже открыт, поставки i-SKY в дилерские центры начнутся в ближайшее время для их передачи первым клиентам, рассказали РИА Новости в пресс-службе завода.
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"Цена на модель начинается от 3 995 000 рублей с учетом действия государственной поддержки. Для всех электромобилей бренда, производимых в России, предполагается государственная субсидия при приобретении", — сообщили в пресс-службе завода. Согласно сайту компании, без учета скидок рекомендованная розничная цена составляет 4,99 миллиона рублей.
"Предзаказы на новинку уже начались. Первые i-SKY уже в ближайшие недели доедут в дилерские центры для передачи первым клиентам", — уточнили в "Моторинвесте".
Дальность хода Evolute i-SKY на одном заряде — более 500 километров, пиковая мощность электродвигателя составляет 204 лошадиные силы.
Завод "Моторинвест" под Липецком — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Сейчас на нем собираются три модели электрокаров: i-PRO, i-JOY и i-SKY.
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