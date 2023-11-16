https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html

В России началось серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY

В России началось серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY - РИА Новости, 16.11.2023

В России началось серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY

Липецкий "Моторинвест" начал серийное производство электрического кроссовера Evolute i-SKY, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:10

2023-11-16T12:10

2023-11-16T19:52

экономика

россия

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ЕЛЕЦ (Липецкая область), 16 ноя — РИА Новости. Липецкий "Моторинвест" начал серийное производство электрического кроссовера Evolute i-SKY, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Предзаказ на новинку уже открыт, поставки i-SKY в дилерские центры начнутся в ближайшее время для их передачи первым клиентам, рассказали РИА Новости в пресс-службе завода."Цена на модель начинается от 3 995 000 рублей с учетом действия государственной поддержки. Для всех электромобилей бренда, производимых в России, предполагается государственная субсидия при приобретении", — сообщили в пресс-службе завода. Согласно сайту компании, без учета скидок рекомендованная розничная цена составляет 4,99 миллиона рублей. "Предзаказы на новинку уже начались. Первые i-SKY уже в ближайшие недели доедут в дилерские центры для передачи первым клиентам", — уточнили в "Моторинвесте". Дальность хода Evolute i-SKY на одном заряде — более 500 километров, пиковая мощность электродвигателя составляет 204 лошадиные силы. Завод "Моторинвест" под Липецком — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Сейчас на нем собираются три модели электрокаров: i-PRO, i-JOY и i-SKY.

https://ria.ru/20231006/atom-1901033594.html

https://ria.ru/20231103/elektromobil-1907229630.html

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экономика, россия