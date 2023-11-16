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Рособрнадзор переведет все системы ЕГЭ на отечественное ПО - РИА Новости, 16.11.2023
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21:09 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/ege-1909959513.html
Рособрнадзор переведет все системы ЕГЭ на отечественное ПО
Рособрнадзор переведет все системы ЕГЭ на отечественное ПО - РИА Новости, 16.11.2023
Рособрнадзор переведет все системы ЕГЭ на отечественное ПО
Рособрнадзор планирует в 2026 году завершить работу по переводу всех систем, связанных с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), на отечественное... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T21:09
2023-11-16T21:09
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор планирует в 2026 году завершить работу по переводу всех систем, связанных с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), на отечественное программное обеспечение (ПО), а в 2024 году новое ПО апробируют в нескольких регионах, заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский. "Работа эта большая, сложная и объемная. Планируем ее завершить в 2026 году, но уже в 2024 году в нескольких субъектах мы апробируем новое программное обеспечение, которое используется в пунктах проведения экзаменов", - сказал Круглинский, его слова приводит пресс-служба ведомства.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия
Рособрнадзор переведет все системы ЕГЭ на отечественное ПО

Рособрнадзор хочет перевести все системы ЕГЭ на отечественное ПО к 2026 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУченик держит паспорт перед началом единого государственного экзамена
Ученик держит паспорт перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ученик держит паспорт перед началом единого государственного экзамена . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор планирует в 2026 году завершить работу по переводу всех систем, связанных с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), на отечественное программное обеспечение (ПО), а в 2024 году новое ПО апробируют в нескольких регионах, заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский.
"Работа эта большая, сложная и объемная. Планируем ее завершить в 2026 году, но уже в 2024 году в нескольких субъектах мы апробируем новое программное обеспечение, которое используется в пунктах проведения экзаменов", - сказал Круглинский, его слова приводит пресс-служба ведомства.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Россия
 
 
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