https://ria.ru/20231116/ege-1909959513.html

Рособрнадзор переведет все системы ЕГЭ на отечественное ПО

Рособрнадзор переведет все системы ЕГЭ на отечественное ПО - РИА Новости, 16.11.2023

Рособрнадзор переведет все системы ЕГЭ на отечественное ПО

Рособрнадзор планирует в 2026 году завершить работу по переводу всех систем, связанных с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), на отечественное... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T21:09

2023-11-16T21:09

2023-11-16T21:09

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор планирует в 2026 году завершить работу по переводу всех систем, связанных с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), на отечественное программное обеспечение (ПО), а в 2024 году новое ПО апробируют в нескольких регионах, заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский. "Работа эта большая, сложная и объемная. Планируем ее завершить в 2026 году, но уже в 2024 году в нескольких субъектах мы апробируем новое программное обеспечение, которое используется в пунктах проведения экзаменов", - сказал Круглинский, его слова приводит пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20231107/ege-1907969545.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия