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В ДТП с автобусом в Приморье пострадали восемь детей - РИА Новости, 16.11.2023
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02:57 16.11.2023 (обновлено: 04:45 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/dtp-1909723015.html
В ДТП с автобусом в Приморье пострадали восемь детей
В ДТП с автобусом в Приморье пострадали восемь детей - РИА Новости, 16.11.2023
В ДТП с автобусом в Приморье пострадали восемь детей
Восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T02:57
2023-11-16T04:45
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. "На место ДТП с автобусом оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу №2, два пассажира после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник. Комментарием полиции об обстоятельствах ДТП РИА Новости пока не располагает. Как утверждается в соцсетях, школьный автобус перевернулся с детьми в Надеждинске, когда из-за гололеда на трассе решил развернуться, но улетел в кювет.
https://ria.ru/20231115/dtp-1909603142.html
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В ДТП с автобусом в Приморье пострадали восемь детей

Минздрав: в Приморье в ДТП с автобусом пострадали восемь детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
«
"На место ДТП с автобусом оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу №2, два пассажира после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник.
Комментарием полиции об обстоятельствах ДТП РИА Новости пока не располагает.
Как утверждается в соцсетях, школьный автобус перевернулся с детьми в Надеждинске, когда из-за гололеда на трассе решил развернуться, но улетел в кювет.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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ПроисшествияРоссияПриморский край
 
 
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