https://ria.ru/20231116/dtp-1909723015.html

В ДТП с автобусом в Приморье пострадали восемь детей

В ДТП с автобусом в Приморье пострадали восемь детей - РИА Новости, 16.11.2023

В ДТП с автобусом в Приморье пострадали восемь детей

Восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T02:57

2023-11-16T02:57

2023-11-16T04:45

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. "На место ДТП с автобусом оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу №2, два пассажира после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник. Комментарием полиции об обстоятельствах ДТП РИА Новости пока не располагает. Как утверждается в соцсетях, школьный автобус перевернулся с детьми в Надеждинске, когда из-за гололеда на трассе решил развернуться, но улетел в кювет.

https://ria.ru/20231115/dtp-1909603142.html

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происшествия, россия, приморский край