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Власти Смоленска опровергли слухи об обнаружении испанских дронов ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/drony-1909804842.html
Власти Смоленска опровергли слухи об обнаружении испанских дронов ВСУ
Власти Смоленска опровергли слухи об обнаружении испанских дронов ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
Власти Смоленска опровергли слухи об обнаружении испанских дронов ВСУ
Диспетчер единой диспетчерской службы Смоленска опровергла РИА Новости утверждения Telegram-каналов об обнаружении на территории города испанских дронов... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:53
2023-11-16T12:53
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленск
россия
смоленская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Диспетчер единой диспетчерской службы Смоленска опровергла РИА Новости утверждения Telegram-каналов об обнаружении на территории города испанских дронов Вооруженных сил Украины. Утром в четверг в Telegram появились сообщения, что в среду ВСУ якобы впервые атаковали Россию испанскими БПЛА Columba. По данным каналов, один такой дрон нашел недалеко от своего дома житель Смоленска, другой обнаружила полиция в лесу. Каналы утверждают, что оба БПЛА несли на себе взрывчатку массой более килограмма. Такие беспилотники, говорится в публикациях, предназначены для разведки, но ВСУ переделывают их в ударные. "Нет, ничего подобного не было", - ответили РИА Новости в ЕДДС Смоленска на вопрос о том, не было ли сообщений об обнаружении осколков испанских дронов на территории города. Не фиксировалось и других инцидентов, связанных с обнаружением каких-либо дронов или какой-либо другой опасной находки с оцеплением места полицией, заверили в ЕДДС.
https://ria.ru/20231116/drony-1909747328.html
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происшествия, смоленск, россия, смоленская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленск, Россия, Смоленская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Смоленска опровергли слухи об обнаружении испанских дронов ВСУ

ЕДДС Смоленска опровергла сообщения о нахождении в городе испанских дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРека Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Диспетчер единой диспетчерской службы Смоленска опровергла РИА Новости утверждения Telegram-каналов об обнаружении на территории города испанских дронов Вооруженных сил Украины.
Утром в четверг в Telegram появились сообщения, что в среду ВСУ якобы впервые атаковали Россию испанскими БПЛА Columba. По данным каналов, один такой дрон нашел недалеко от своего дома житель Смоленска, другой обнаружила полиция в лесу. Каналы утверждают, что оба БПЛА несли на себе взрывчатку массой более килограмма. Такие беспилотники, говорится в публикациях, предназначены для разведки, но ВСУ переделывают их в ударные.
"Нет, ничего подобного не было", - ответили РИА Новости в ЕДДС Смоленска на вопрос о том, не было ли сообщений об обнаружении осколков испанских дронов на территории города. Не фиксировалось и других инцидентов, связанных с обнаружением каких-либо дронов или какой-либо другой опасной находки с оцеплением места полицией, заверили в ЕДДС.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленскРоссияСмоленская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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