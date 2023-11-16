https://ria.ru/20231116/drony-1909804842.html
Власти Смоленска опровергли слухи об обнаружении испанских дронов ВСУ
Власти Смоленска опровергли слухи об обнаружении испанских дронов ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
Власти Смоленска опровергли слухи об обнаружении испанских дронов ВСУ
Диспетчер единой диспетчерской службы Смоленска опровергла РИА Новости утверждения Telegram-каналов об обнаружении на территории города испанских дронов... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:53
2023-11-16T12:53
2023-11-16T12:53
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Диспетчер единой диспетчерской службы Смоленска опровергла РИА Новости утверждения Telegram-каналов об обнаружении на территории города испанских дронов Вооруженных сил Украины. Утром в четверг в Telegram появились сообщения, что в среду ВСУ якобы впервые атаковали Россию испанскими БПЛА Columba. По данным каналов, один такой дрон нашел недалеко от своего дома житель Смоленска, другой обнаружила полиция в лесу. Каналы утверждают, что оба БПЛА несли на себе взрывчатку массой более килограмма. Такие беспилотники, говорится в публикациях, предназначены для разведки, но ВСУ переделывают их в ударные. "Нет, ничего подобного не было", - ответили РИА Новости в ЕДДС Смоленска на вопрос о том, не было ли сообщений об обнаружении осколков испанских дронов на территории города. Не фиксировалось и других инцидентов, связанных с обнаружением каких-либо дронов или какой-либо другой опасной находки с оцеплением места полицией, заверили в ЕДДС.
https://ria.ru/20231116/drony-1909747328.html
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РИА Новости
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Власти Смоленска опровергли слухи об обнаружении испанских дронов ВСУ
ЕДДС Смоленска опровергла сообщения о нахождении в городе испанских дронов ВСУ