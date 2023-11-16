https://ria.ru/20231116/draka-1909874473.html

В Екатеринбурге осужденный умер в СИЗО после драки с сокамерником

В Екатеринбурге осужденный умер в СИЗО после драки с сокамерником - РИА Новости, 16.11.2023

В Екатеринбурге осужденный умер в СИЗО после драки с сокамерником

Осужденный умер в СИЗО-1 в Екатеринбурге после драки с сокамерником, сейчас идут следственные действия, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:35

2023-11-16T16:35

2023-11-16T16:35

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Осужденный умер в СИЗО-1 в Екатеринбурге после драки с сокамерником, сейчас идут следственные действия, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко. Ранее издание "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники писало, что, по предварительной информации, в екатеринбургском СИЗО-1 скончались двое осужденных: один от побоев, полученных от других арестантов, второй - якобы от передозировки наркотиками. "У нас не умирают загадочно люди в следственном изоляторе. Они умирают естественно, но не загадочно. Мы не комментируем этот случай, потому что следственные действия идут, однако, я подтверждаю, что у нас была насильственная смерть, но это единственный случай за несколько лет. В камере, один по тяжелой статье и второй - по сложной, подрались", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о СИЗО-1 в уральской столице. "Дается оценка всех правоохранительных органов, мы выводы делаем, мы наоборот заинтересованы, чтобы такое больше не повторялось", - добавили в ведомстве. Однако случай гибели арестанта от передозировки наркотиками, в пресс-службе опровергли. "Какие наркотики? Никто от передоза у нас не умирал", - подчеркнул Левченко. В региональном управлении СК по данному инциденту от комментариев воздержались.

https://ria.ru/20231114/ubiystvo-1909289027.html

https://ria.ru/20230816/podzhigatel-1890405619.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)