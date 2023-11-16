https://ria.ru/20231116/donbass-1909660380.html

"Выполняю боевые задачи". Что организовала на передовой многодетная мать

"Выполняю боевые задачи". Что организовала на передовой многодетная мать - РИА Новости, 16.11.2023

"Выполняю боевые задачи". Что организовала на передовой многодетная мать

Яга — так солдаты прозвали Александру Айдынбекову из Ногинска. Она регулярно выезжает в зону боевых действий с гумпомощью. Причем порой привозит лично на... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:00

2023-11-16T08:00

2023-11-16T08:02

надежные люди

общество

ногинск

донбасс

артемовск

многодетные семьи

дети

помощь

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Яга — так солдаты прозвали Александру Айдынбекову из Ногинска. Она регулярно выезжает в зону боевых действий с гумпомощью. Причем порой привозит лично на передовую. Ее не остановило даже ранение. О том, как многодетная мать стала волонтером, — в материале РИА Новости."Должна быть рядом"Квартира в подмосковном Ногинске заставлена коробками до потолка. Готовятся к выезду "за ленту". Здесь не протолкнуться. "Спим между генераторами и тепловыми пушками. Все почти как у солдат", — показывает хозяйка.Жителям Донбасса она помогает с 2014-го — тогда также складировала все дома. Отправляла через знакомых. Но с прошлой осени решила доставлять груз лично."Когда объявили частичную мобилизацию, мой муж ушел добровольцем. Воюет в артиллерии. У нас трое детей. Они, конечно, переживают. Но приняли как должное и гордятся папой. И я не смогла остаться в стороне. Выезжаю с помощью стабильно каждый месяц", — говорит Александра.В приоритете бойцы, которые без связи, не могут выбраться в тыл и что-то себе купить. Многодетная мать довозит все до позиций."На месте помогаю чем могу. Готовлю, например. Ребята возвращаются — а тут борщ, солянка, плов. Убираю, стираю, — перечисляет она. — Самое тяжелое — не знаешь, когда видишь человека в последний раз. Перед боевыми выходами мы пьем вместе с чай, шутим. А вечером группа эвакуации приносит в расположение их тела".Ее прозвали Ягой. Появляется на позициях, как правило, после комендантского часа. За двухнедельную командировку успевает посетить множество подразделений."Я обязана отвечать за свою безопасность, а также за тех, кто рядом. Прошла военную подготовку — умею пользоваться оружием и оказывать помощь. Между выездами продолжаю оттачивать навыки, — рассказывает волонтер. — Случаи бывали разные. И дежурила, чтобы парни отдохнули. И на боевые задачи выходила с ними бок о бок. Эти ребята уже мне как братья. В такой тяжелый момент должна быть здесь"."Не поняла, что произошло"В июле она доставляла очередную партию груза в Артемовск. И получила ранение. "Мы еще с одним солдатом находились в одном из частных домов. Прилетела пуля калибра 7,62. Пробила бетонную стену и через икру бойца — мне в ногу", — объясняет Александра.Из-за шока не сразу осознала это. Бросилась оказывать первую помощь бойцу. "Но почувствовала острую, невыносимую боль в области паха. Осмотрела себя — кровь ниже колена. Пуля попала в кость".Наложила жгут, ввела обезболивающее. К счастью, подоспели полевые медики, прочистили рану. Эвакуацию ждали два дня, связи не было. Военнослужащие, к которым Яга должна была приехать, почувствовали неладное, искали — запустили дрон, который пролетел над каждым переулком разбитого города. Так и нашли."Впоследствии выяснилось: нас пыталась "снять" группа ДРГ. Слава богу, обошлось, — продолжает волонтер. — Лечили меня в военном госпитале. В ноге обнаружили около 50 осколков, решили их не вынимать. Иначе все бы раздербанили".Восстанавливалась пару месяцев. Толком не оправившись, собралась — и на фронт.Бойцы в благодарность стараются помочь кто чем: навещают семью, когда находятся в отпуске или на больничном, сами собирают гуманитарку."К примеру, на днях ребята привезли амуницию и тактические аптечки. Кто-то переводит деньги. Парни знают, что все дойдет, поэтому охотно подключаются, хотя и сами порой нуждаются, — поясняет Александра. — Про нашу семью помнят, что мне, конечно же, приятно. Недавно солдаты из штурмовой бригады "Z" первого батальона 68-го танкового полка поздравили мою дочку с днем рождения. Умудрились с фронта прислать ей подарок. Это дорогого стоит".А вот от супруга весточки приходят не так часто. На передовой видятся крайне редко. За год глава семейства был в отпуске раз. И приезжал, когда жену ранило: "Конечно, мы друг за друга очень переживаем. Но понимаем, что по-другому бы не смогли. Молимся и верим, что обязательно вернемся домой"."Страшно не вернуться к детям"В Ногинске форму и берцы она меняет на платье и каблуки. Занимается организацией детских праздников, юбилеев, свадеб, корпоративов. Признается: крайне непросто переключиться после фронта. Однако нужно сводить концы с концами, ведь и своих забот полно."Детям нужно помогать со школой. Один — с особенностями развития. Требуется особый уход, реабилитация, — говорит волонтер. — Хотя за этот год я повидала всякое, для меня по-прежнему самое страшное — не вернуться к ним домой".Близкие, конечно, волнуются, но во всем Александру поддерживают. Как объясняет она сама, причины, по которой не может сидеть сложа руки: воспитание и жизненные обстоятельства. В школьные годы была на грани жизни и смерти — ее избил одноклассник. Кома, выжила чудом. Заново училась ходить. Когда все наладилось, решила помогать другим."На меня уже многие рассчитывают, поэтому назад пути нет. Поддержку принимаю любую, связаться со мной можно через соцсети, — указывает многодетная мать. — Честно говоря, люди стали реже откликаться, чувствуется усталость от всех этих событий. Однако опускать руки нельзя, надо скооперироваться".Проблема, которую пока не удалось решить, — транспорт. До сих пор груз возят неравнодушные водители. Но на передовую Яга их не берет: слишком опасно. Гуманитарку перегружают в машину солдат."Не так давно посчастливилось познакомиться с Марией — она водит, никогда не отказывает. Теперь работаем вместе. Нам бы "буханку" или пятидверную "Ниву". Все нужное бойцам сейчас не помещается, — отмечает Александра. — Обращалась в администрацию города по поводу машины, но там отказали".Волонтеру постоянно угрожают в соцсетях. А однажды двое неизвестных с пистолетами пытались ворваться в квартиру — к счастью, соседи не позволили.Александра прекрасно осознает все риски. Но это дело не бросит, настроена решительно: работы еще много.

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, ногинск, донбасс, артемовск, многодетные семьи, дети, помощь, спецоперация, гуманитарная помощь