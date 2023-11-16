"Выполняю боевые задачи". Что организовала на передовой многодетная мать
Жительница Ногинска просит помочь с машиной для доставки грузов бойцам СВО
© Фото : Яга Сво / ВКонтактеАлександра выезжает на фронт регулярно
© Фото : Яга Сво / ВКонтакте
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Яга — так солдаты прозвали Александру Айдынбекову из Ногинска. Она регулярно выезжает в зону боевых действий с гумпомощью. Причем порой привозит лично на передовую. Ее не остановило даже ранение. О том, как многодетная мать стала волонтером, — в материале РИА Новости.
"Должна быть рядом"
Квартира в подмосковном Ногинске заставлена коробками до потолка. Готовятся к выезду "за ленту". Здесь не протолкнуться. "Спим между генераторами и тепловыми пушками. Все почти как у солдат", — показывает хозяйка.
Жителям Донбасса она помогает с 2014-го — тогда также складировала все дома. Отправляла через знакомых. Но с прошлой осени решила доставлять груз лично.
© Фото : Яга Сво / ВКонтактеАлександра с бойцами одного из подразделений
© Фото : Яга Сво / ВКонтакте
Александра с бойцами одного из подразделений
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"Когда объявили частичную мобилизацию, мой муж ушел добровольцем. Воюет в артиллерии. У нас трое детей. Они, конечно, переживают. Но приняли как должное и гордятся папой. И я не смогла остаться в стороне. Выезжаю с помощью стабильно каждый месяц", — говорит Александра.
В приоритете бойцы, которые без связи, не могут выбраться в тыл и что-то себе купить. Многодетная мать довозит все до позиций.
"На месте помогаю чем могу. Готовлю, например. Ребята возвращаются — а тут борщ, солянка, плов. Убираю, стираю, — перечисляет она. — Самое тяжелое — не знаешь, когда видишь человека в последний раз. Перед боевыми выходами мы пьем вместе с чай, шутим. А вечером группа эвакуации приносит в расположение их тела".
© Фото : Яга Сво / ВКонтактеАлександра с бойцами
© Фото : Яга Сво / ВКонтакте
Александра с бойцами
Ее прозвали Ягой. Появляется на позициях, как правило, после комендантского часа. За двухнедельную командировку успевает посетить множество подразделений.
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"Я обязана отвечать за свою безопасность, а также за тех, кто рядом. Прошла военную подготовку — умею пользоваться оружием и оказывать помощь. Между выездами продолжаю оттачивать навыки, — рассказывает волонтер. — Случаи бывали разные. И дежурила, чтобы парни отдохнули. И на боевые задачи выходила с ними бок о бок. Эти ребята уже мне как братья. В такой тяжелый момент должна быть здесь".
© Фото : Яга Сво / ВКонтактеАлександре приходилось выполнять боевые задачи
© Фото : Яга Сво / ВКонтакте
Александре приходилось выполнять боевые задачи
"Не поняла, что произошло"
В июле она доставляла очередную партию груза в Артемовск. И получила ранение. "Мы еще с одним солдатом находились в одном из частных домов. Прилетела пуля калибра 7,62. Пробила бетонную стену и через икру бойца — мне в ногу", — объясняет Александра.
Из-за шока не сразу осознала это. Бросилась оказывать первую помощь бойцу. "Но почувствовала острую, невыносимую боль в области паха. Осмотрела себя — кровь ниже колена. Пуля попала в кость".
© Фото : Яга Сво / ВКонтактеАлександра ждала эвакуационную группу два дня
© Фото : Яга Сво / ВКонтакте
Александра ждала эвакуационную группу два дня
Наложила жгут, ввела обезболивающее. К счастью, подоспели полевые медики, прочистили рану. Эвакуацию ждали два дня, связи не было. Военнослужащие, к которым Яга должна была приехать, почувствовали неладное, искали — запустили дрон, который пролетел над каждым переулком разбитого города. Так и нашли.
"Впоследствии выяснилось: нас пыталась "снять" группа ДРГ. Слава богу, обошлось, — продолжает волонтер. — Лечили меня в военном госпитале. В ноге обнаружили около 50 осколков, решили их не вынимать. Иначе все бы раздербанили".
© Фото : Яга Сво / ВКонтактеАлександру ранило в ногу
© Фото : Яга Сво / ВКонтакте
Александру ранило в ногу
Восстанавливалась пару месяцев. Толком не оправившись, собралась — и на фронт.
Бойцы в благодарность стараются помочь кто чем: навещают семью, когда находятся в отпуске или на больничном, сами собирают гуманитарку.
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"К примеру, на днях ребята привезли амуницию и тактические аптечки. Кто-то переводит деньги. Парни знают, что все дойдет, поэтому охотно подключаются, хотя и сами порой нуждаются, — поясняет Александра. — Про нашу семью помнят, что мне, конечно же, приятно. Недавно солдаты из штурмовой бригады "Z" первого батальона 68-го танкового полка поздравили мою дочку с днем рождения. Умудрились с фронта прислать ей подарок. Это дорогого стоит".
А вот от супруга весточки приходят не так часто. На передовой видятся крайне редко. За год глава семейства был в отпуске раз. И приезжал, когда жену ранило: "Конечно, мы друг за друга очень переживаем. Но понимаем, что по-другому бы не смогли. Молимся и верим, что обязательно вернемся домой".
© Фото : Яга Сво / ВКонтактеАлександра с супругом
© Фото : Яга Сво / ВКонтакте
Александра с супругом
"Страшно не вернуться к детям"
В Ногинске форму и берцы она меняет на платье и каблуки. Занимается организацией детских праздников, юбилеев, свадеб, корпоративов. Признается: крайне непросто переключиться после фронта. Однако нужно сводить концы с концами, ведь и своих забот полно.
"Детям нужно помогать со школой. Один — с особенностями развития. Требуется особый уход, реабилитация, — говорит волонтер. — Хотя за этот год я повидала всякое, для меня по-прежнему самое страшное — не вернуться к ним домой".
© Фото : Яга Сво / ВКонтактеУ Александры трое детей
© Фото : Яга Сво / ВКонтакте
У Александры трое детей
Близкие, конечно, волнуются, но во всем Александру поддерживают. Как объясняет она сама, причины, по которой не может сидеть сложа руки: воспитание и жизненные обстоятельства. В школьные годы была на грани жизни и смерти — ее избил одноклассник. Кома, выжила чудом. Заново училась ходить. Когда все наладилось, решила помогать другим.
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"На меня уже многие рассчитывают, поэтому назад пути нет. Поддержку принимаю любую, связаться со мной можно через соцсети, — указывает многодетная мать. — Честно говоря, люди стали реже откликаться, чувствуется усталость от всех этих событий. Однако опускать руки нельзя, надо скооперироваться".
© Фото : Яга Сво / ВКонтактеАлександра с Марией
© Фото : Яга Сво / ВКонтакте
Александра с Марией
Проблема, которую пока не удалось решить, — транспорт. До сих пор груз возят неравнодушные водители. Но на передовую Яга их не берет: слишком опасно. Гуманитарку перегружают в машину солдат.
"Не так давно посчастливилось познакомиться с Марией — она водит, никогда не отказывает. Теперь работаем вместе. Нам бы "буханку" или пятидверную "Ниву". Все нужное бойцам сейчас не помещается, — отмечает Александра. — Обращалась в администрацию города по поводу машины, но там отказали".
© Фото : Яга Сво / ВКонтактеАлександра Айдынбекова
© Фото : Яга Сво / ВКонтакте
Александра Айдынбекова
Волонтеру постоянно угрожают в соцсетях. А однажды двое неизвестных с пистолетами пытались ворваться в квартиру — к счастью, соседи не позволили.
Александра прекрасно осознает все риски. Но это дело не бросит, настроена решительно: работы еще много.
© Фото : Яга Сво / ВКонтактеАлександра у мемориала
© Фото : Яга Сво / ВКонтакте
Александра у мемориала