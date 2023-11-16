https://ria.ru/20231116/dom-1909942820.html

Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани

Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023

Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани

Информация о трещине в стене жилого дома в Астрахани поступила в МЧС в 17.57 (16.57 мск), а через 30 минут, в 18.27 (17.27 мск), он частично обрушился, сообщил... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:46

2023-11-16T19:46

2023-11-16T19:46

происшествия

астрахань

астраханская область

игорь бабушкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение дома в астрахани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909939808_0:112:725:519_1920x0_80_0_0_f12c2ab0ed1bb44b96d00b31b52fb0b6.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Информация о трещине в стене жилого дома в Астрахани поступила в МЧС в 17.57 (16.57 мск), а через 30 минут, в 18.27 (17.27 мск), он частично обрушился, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале. "Сегодня в 17.57 (16.57 мск - ред.) в ЦУКС МЧС поступила информация о трещине в стене здания. На место сразу убыла группа ГУ МЧС по АО и аварийно-спасательный центр Астрахани, начали проводить эвакуацию жителей. В 18.27 (17.27 мск - ред.) по адресу ул. Привокзальная, 1а произошло обрушение части жилого пятиэтажного дома (части третьего и четвертого подъезда частично)", - написал глава региона.По состоянию на 19.00 (18.00 мск) из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей, сообщил губернатор.

астрахань

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T19:46 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани, видео