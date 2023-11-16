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Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
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19:46 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/dom-1909942820.html
Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани
Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани
Информация о трещине в стене жилого дома в Астрахани поступила в МЧС в 17.57 (16.57 мск), а через 30 минут, в 18.27 (17.27 мск), он частично обрушился, сообщил... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:46
2023-11-16T19:46
происшествия
астрахань
астраханская область
игорь бабушкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение дома в астрахани
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Информация о трещине в стене жилого дома в Астрахани поступила в МЧС в 17.57 (16.57 мск), а через 30 минут, в 18.27 (17.27 мск), он частично обрушился, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале. "Сегодня в 17.57 (16.57 мск - ред.) в ЦУКС МЧС поступила информация о трещине в стене здания. На место сразу убыла группа ГУ МЧС по АО и аварийно-спасательный центр Астрахани, начали проводить эвакуацию жителей. В 18.27 (17.27 мск - ред.) по адресу ул. Привокзальная, 1а произошло обрушение части жилого пятиэтажного дома (части третьего и четвертого подъезда частично)", - написал глава региона.По состоянию на 19.00 (18.00 мск) из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей, сообщил губернатор.
астрахань
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
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происшествия, астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани, видео
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение дома в Астрахани
Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Информация о трещине в стене жилого дома в Астрахани поступила в МЧС в 17.57 (16.57 мск), а через 30 минут, в 18.27 (17.27 мск), он частично обрушился, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
2023-11-16T19:46
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Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани

Бабушкин: дом в Астрахани обрушился через 30 минут после сообщения о трещине

© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиСотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда
Сотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
Сотрудники МЧС РФ у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Информация о трещине в стене жилого дома в Астрахани поступила в МЧС в 17.57 (16.57 мск), а через 30 минут, в 18.27 (17.27 мск), он частично обрушился, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
"Сегодня в 17.57 (16.57 мск - ред.) в ЦУКС МЧС поступила информация о трещине в стене здания. На место сразу убыла группа ГУ МЧС по АО и аварийно-спасательный центр Астрахани, начали проводить эвакуацию жителей. В 18.27 (17.27 мск - ред.) по адресу ул. Привокзальная, 1а произошло обрушение части жилого пятиэтажного дома (части третьего и четвертого подъезда частично)", - написал глава региона.
По состоянию на 19.00 (18.00 мск) из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей, сообщил губернатор.
 
ПроисшествияАстраханьАстраханская областьИгорь БабушкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение дома в Астрахани
 
 
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