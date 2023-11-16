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Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани
Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани
Информация о трещине в стене жилого дома в Астрахани поступила в МЧС в 17.57 (16.57 мск), а через 30 минут, в 18.27 (17.27 мск), он частично обрушился, сообщил... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:46
2023-11-16T19:46
2023-11-16T19:46
происшествия
астрахань
астраханская область
игорь бабушкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение дома в астрахани
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Информация о трещине в стене жилого дома в Астрахани поступила в МЧС в 17.57 (16.57 мск), а через 30 минут, в 18.27 (17.27 мск), он частично обрушился, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале. "Сегодня в 17.57 (16.57 мск - ред.) в ЦУКС МЧС поступила информация о трещине в стене здания. На место сразу убыла группа ГУ МЧС по АО и аварийно-спасательный центр Астрахани, начали проводить эвакуацию жителей. В 18.27 (17.27 мск - ред.) по адресу ул. Привокзальная, 1а произошло обрушение части жилого пятиэтажного дома (части третьего и четвертого подъезда частично)", - написал глава региона.По состоянию на 19.00 (18.00 мск) из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей, сообщил губернатор.
астрахань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T19:46
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани, видео
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение дома в Астрахани
Власти раскрыли детали о частичном обрушении дома в Астрахани
Бабушкин: дом в Астрахани обрушился через 30 минут после сообщения о трещине