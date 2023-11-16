https://ria.ru/20231116/dolgoletie-1909756444.html

Эксперт рассказала об итогах исследования феномена долголетия в России

Эксперт рассказала об итогах исследования феномена долголетия в России - РИА Новости, 16.11.2023

Эксперт рассказала об итогах исследования феномена долголетия в России

Долгожители в России чаще занимаются интеллектуальной деятельностью и имеют высшее образование, а также в среднем на два года позже начинают работать и на три... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:43

2023-11-16T09:43

2023-11-16T09:43

общество

россия

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821982673_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4452754bde718162f07f5b4fcfeb9fc8.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Долгожители в России чаще занимаются интеллектуальной деятельностью и имеют высшее образование, а также в среднем на два года позже начинают работать и на три года позже выходят на пенсию, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, заместитель директора по трансляционной медицине Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Ирина Стражеско. Она отметила, что было проведено масштабное исследование по изучению феномена долголетия на территории России, оно проходило при содействии департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. "Сейчас это самое крупное научное исследование в мире в данной области: с 2019 года по 2023 год изучено более 4 тысяч долгожителей старше 90 лет из Москвы, Московской, Владимирской, Тульской, Калужской и Тверской областей", - рассказала Стражеско. По ее словам, в ходе исследования участники были разделены на два кластера: успешное и неуспешное старение. "В благополучном кластере была выделена следующая тенденция: долгожители имели более высокое образование, они значительно чаще занимались интеллектуальной деятельностью, в среднем на два года позже начинали работать и на три года позже выходили на пенсию, а 2% участников продолжали работать на момент включения в исследование. Также долгожители в успешном кластере чаще имели хобби в прошлом и настоящем, выше оценивали качество своей жизни и уровень здоровья", - рассказала эксперт. Собеседница агентства добавила, что по итогам промежуточных результатов исследования главным фактором успешного долголетия можно назвать позитивное отношение человека к собственной жизни и окружающим. "Если мы говорим об успешном долголетии, то в первую очередь важно обсуждать, как научить людей правильно и позитивно смотреть на жизнь и окружение. Необходимо донести до сознания граждан, что можно и важно формировать привычки, которые определяют благополучное долголетие. И благодаря этому можно провести вторую половину жизни в счастье, мудрости и любви", - заключила Стражеско. Она уточнила, что на базе столичного проекта "Московское долголетие" сформировали экспертное научное сообщество, которое занимается вопросами успешного старения и долгожительства. Сообщество получило название Институт долголетия. Проект "Московское долголетие" развивается в столице с 2018 года и уже стал флагманским для аналогичных программ в регионах. За пять лет к нему присоединились больше полумиллиона москвичей, 96% участников отметили позитивное влияние проекта на качество жизни.

https://ria.ru/20231026/dolgoletie-1905180122.html

https://ria.ru/20230921/nauka-1897601533.html

https://ria.ru/20230610/taurin-1877069962.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова