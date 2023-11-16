https://ria.ru/20231116/dnepr-1909798502.html
ВС России уничтожили две украинские десантные лодки на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили две украинские десантные лодки на правом берегу Днепра - РИА Новости, 16.11.2023
ВС России уничтожили две украинские десантные лодки на правом берегу Днепра
Две десантные лодки вооруженных сил Украины и гаубица Д-30 вместе с расчетом и боекомплектом уничтожены на херсонском направлении, сообщил журналистам источник... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:29
2023-11-16T12:29
2023-11-16T12:29
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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя - РИА Новости. Две десантные лодки вооруженных сил Украины и гаубица Д-30 вместе с расчетом и боекомплектом уничтожены на херсонском направлении, сообщил журналистам источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ и гаубица Д-30 в районе села Понятовка. Орудие было уничтожено вместе с расчетом и боекомплектом. Общие потери в живой силе украинской армии составили около половины роты личного состава", - сказал он. Источник добавил, что в районе Крынок в результате ударов по скоплению живой силы противника уничтожены 22 военных ВСУ. Село Понятовка расположено на правом берегу Днепра, Крынки - на левом.
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РИА Новости
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ВС России уничтожили две украинские десантные лодки на правом берегу Днепра
Группировка "Днепр" уничтожила две украинские десантные лодки и гаубицу Д-30
ГЕНИЧЕСК, 16 ноя - РИА Новости. Две десантные лодки вооруженных сил Украины и гаубица Д-30 вместе с расчетом и боекомплектом уничтожены на херсонском направлении, сообщил журналистам источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ и гаубица Д-30 в районе села Понятовка. Орудие было уничтожено вместе с расчетом и боекомплектом. Общие потери в живой силе украинской армии составили около половины роты личного состава", - сказал он. Источник добавил, что в районе Крынок в результате ударов по скоплению живой силы противника уничтожены 22 военных ВСУ.
Село Понятовка расположено на правом берегу Днепра, Крынки - на левом.
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