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ВС России уничтожили две украинские десантные лодки на правом берегу Днепра - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/dnepr-1909798502.html
ВС России уничтожили две украинские десантные лодки на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили две украинские десантные лодки на правом берегу Днепра - РИА Новости, 16.11.2023
ВС России уничтожили две украинские десантные лодки на правом берегу Днепра
Две десантные лодки вооруженных сил Украины и гаубица Д-30 вместе с расчетом и боекомплектом уничтожены на херсонском направлении, сообщил журналистам источник... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:29
2023-11-16T12:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
ситуация в днр и лнр
россия
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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя - РИА Новости. Две десантные лодки вооруженных сил Украины и гаубица Д-30 вместе с расчетом и боекомплектом уничтожены на херсонском направлении, сообщил журналистам источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ и гаубица Д-30 в районе села Понятовка. Орудие было уничтожено вместе с расчетом и боекомплектом. Общие потери в живой силе украинской армии составили около половины роты личного состава", - сказал он. Источник добавил, что в районе Крынок в результате ударов по скоплению живой силы противника уничтожены 22 военных ВСУ. Село Понятовка расположено на правом берегу Днепра, Крынки - на левом.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , ситуация в днр и лнр, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Украина
ВС России уничтожили две украинские десантные лодки на правом берегу Днепра

Группировка "Днепр" уничтожила две украинские десантные лодки и гаубицу Д-30

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя - РИА Новости. Две десантные лодки вооруженных сил Украины и гаубица Д-30 вместе с расчетом и боекомплектом уничтожены на херсонском направлении, сообщил журналистам источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ и гаубица Д-30 в районе села Понятовка. Орудие было уничтожено вместе с расчетом и боекомплектом. Общие потери в живой силе украинской армии составили около половины роты личного состава", - сказал он. Источник добавил, что в районе Крынок в результате ударов по скоплению живой силы противника уничтожены 22 военных ВСУ.
Село Понятовка расположено на правом берегу Днепра, Крынки - на левом.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраина
 
 
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