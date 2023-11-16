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Патрушев рассказал, что угроза биологических диверсий с Украины растет
Патрушев рассказал, что угроза биологических диверсий с Украины растет - РИА Новости, 16.11.2023
Патрушев рассказал, что угроза биологических диверсий с Украины растет
Вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биооружия растет, при этом с Украины исходят и другие биологические угрозы, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:15
2023-11-16T13:15
2023-11-16T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
совет безопасности рф
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россия
николай патрушев
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя – РИА Новости. Вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биооружия растет, при этом с Украины исходят и другие биологические угрозы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе. "Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами. Нельзя исключить и несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, разрушение и разграбление лабораторных помещений, а также утерю биологических образцов", - указал он. Также, по словам Патрушева, "повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов". "В условиях сохраняющихся значительных миграционных потоков, в числе которых беженцы и вынужденные переселенцы с Украины, повышаются риски заноса на территорию округа инфекционных болезней", - предупредил он.
https://ria.ru/20231031/biologiya-1906370948.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет безопасности рф, украина, россия, николай патрушев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Украина, Россия, Николай Патрушев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Патрушев рассказал, что угроза биологических диверсий с Украины растет
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя – РИА Новости. Вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биооружия растет, при этом с Украины исходят и другие биологические угрозы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.
"Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами. Нельзя исключить и несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, разрушение и разграбление лабораторных помещений, а также утерю биологических образцов", - указал он.
Также, по словам Патрушева, "повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов". "В условиях сохраняющихся значительных миграционных потоков, в числе которых беженцы и вынужденные переселенцы с Украины, повышаются риски заноса на территорию округа инфекционных болезней", - предупредил он.
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