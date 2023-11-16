https://ria.ru/20231116/diversiya-1909811164.html

Патрушев рассказал, что угроза биологических диверсий с Украины растет

Патрушев рассказал, что угроза биологических диверсий с Украины растет - РИА Новости, 16.11.2023

Патрушев рассказал, что угроза биологических диверсий с Украины растет

Вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биооружия растет, при этом с Украины исходят и другие биологические угрозы, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:15

2023-11-16T13:15

2023-11-16T13:15

специальная военная операция на украине

безопасность

совет безопасности рф

украина

россия

николай патрушев

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg

ВОРОНЕЖ, 16 ноя – РИА Новости. Вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биооружия растет, при этом с Украины исходят и другие биологические угрозы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе. "Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами. Нельзя исключить и несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, разрушение и разграбление лабораторных помещений, а также утерю биологических образцов", - указал он. Также, по словам Патрушева, "повысилась вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием биологических агентов". "В условиях сохраняющихся значительных миграционных потоков, в числе которых беженцы и вынужденные переселенцы с Украины, повышаются риски заноса на территорию округа инфекционных болезней", - предупредил он.

https://ria.ru/20231031/biologiya-1906370948.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, совет безопасности рф, украина, россия, николай патрушев, ситуация в днр и лнр