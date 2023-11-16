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В США заявили, что хотели бы вернуться к диалогу с Россией по вооружениям - РИА Новости, 16.11.2023
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05:38 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/dialog-1909732514.html
В США заявили, что хотели бы вернуться к диалогу с Россией по вооружениям
В США заявили, что хотели бы вернуться к диалогу с Россией по вооружениям - РИА Новости, 16.11.2023
В США заявили, что хотели бы вернуться к диалогу с Россией по вооружениям
США хотели бы вернуться к "реальным дискуссиям" с Россией по тематике контроля над вооружениями, но для такого диалога пока не хватает позитивной атмосферы,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T05:38
2023-11-16T05:38
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. США хотели бы вернуться к "реальным дискуссиям" с Россией по тематике контроля над вооружениями, но для такого диалога пока не хватает позитивной атмосферы, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби. "Мы знаем, что режим контроля над вооружениями находится не в лучшем состоянии. Мы знаем, что стратегическая стабильность находится не в том виде, какой мы хотели бы видеть ее. Нам хотелось бы вернуться к реальным дискуссиям по контролю над вооружениями. Мы хотели бы вернуться к диалогу по вопросам стратегической безопасности", - сказала Хруби в интервью изданию Ассоциации по контролю над вооружениями. Вместе с тем, по ее словам, для проведения такого рода диалога сторонам не достает "позитивной атмосферы". "Чтобы выложить больше на стол, это должно стать решением всего правительства. Я не могу решиться на это в одиночку, это было бы самонадеянно. Конгресс должен сыграть в этом свою роль, и Белый дом должен сыграть свою роль. В итоге то, что мы имеем, больше похоже на вызов, нежели на дискуссию", - указала американская чиновница. При этом она дала понять, что не готова интерпретировать намерения России в свете ее недавнего решения отозвать ратификацию договора ДВЗЯИ, а также то, планирует ли Москва возобновить проведение ядерных испытаний. "Я считаю ДВЗЯИ стабилизирующим договором, и мне хотелось бы, чтобы мы все продолжали поддерживать выполнение этого договора. Если мы можем чем-то помочь в этом вопросе, мы хотели бы это сделать", - добавила Хруби.
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россия, сша, москва, в мире
Россия, США, Москва, В мире
В США заявили, что хотели бы вернуться к диалогу с Россией по вооружениям

Хруби: США хотели бы вернуться к диалогу с Россией по контролю над вооружениями

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. США хотели бы вернуться к "реальным дискуссиям" с Россией по тематике контроля над вооружениями, но для такого диалога пока не хватает позитивной атмосферы, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби.
«
"Мы знаем, что режим контроля над вооружениями находится не в лучшем состоянии. Мы знаем, что стратегическая стабильность находится не в том виде, какой мы хотели бы видеть ее. Нам хотелось бы вернуться к реальным дискуссиям по контролю над вооружениями. Мы хотели бы вернуться к диалогу по вопросам стратегической безопасности", - сказала Хруби в интервью изданию Ассоциации по контролю над вооружениями.
Вместе с тем, по ее словам, для проведения такого рода диалога сторонам не достает "позитивной атмосферы". "Чтобы выложить больше на стол, это должно стать решением всего правительства. Я не могу решиться на это в одиночку, это было бы самонадеянно. Конгресс должен сыграть в этом свою роль, и Белый дом должен сыграть свою роль. В итоге то, что мы имеем, больше похоже на вызов, нежели на дискуссию", - указала американская чиновница.
При этом она дала понять, что не готова интерпретировать намерения России в свете ее недавнего решения отозвать ратификацию договора ДВЗЯИ, а также то, планирует ли Москва возобновить проведение ядерных испытаний.
"Я считаю ДВЗЯИ стабилизирующим договором, и мне хотелось бы, чтобы мы все продолжали поддерживать выполнение этого договора. Если мы можем чем-то помочь в этом вопросе, мы хотели бы это сделать", - добавила Хруби.
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