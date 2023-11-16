https://ria.ru/20231116/delo-1909967597.html

В Ульяновской области возбудили дело после подделки документов на выборах

В Ульяновской области возбудили дело после подделки документов на выборах - РИА Новости, 16.11.2023

В Ульяновской области возбудили дело после подделки документов на выборах

Следователи возбудили уголовное дело по факту фальсификации документов членом избирательной комиссии и покушении на подделку итогов голосования на одном из... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T22:21

2023-11-16T22:21

2023-11-16T22:21

ульяновская область

россия

новомалыклинский район

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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту фальсификации документов членом избирательной комиссии и покушении на подделку итогов голосования на одном из избирательных участков в Новомалыклинском районе Ульяновской области на выборах депутатов регионального заксобрания в этом году, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов членом избирательной комиссии и покушение на фальсификацию итогов голосования (ч.1 ст. 142 УК РФ, ч.3 ст.30, 142.1 УК РФ). По версии следствия, в период с 8 по 10 сентября член участковой избирательной комиссии МО "Новомалыклинский район" Ульяновской области с правом решающего голоса сфальсифицировала подписи трех избирателей в избирательных бюллетенях и заявлениях о голосовании вне избирательного участка", - сообщил собеседник агентства. Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В сентября сообщалось, что полицейские по заявлению кандидата в депутаты от КПРФ Сергея Крючкова проводили проверку фактов фальсификации на выборах депутатов регионального заксобрания Ульяновской области и органов местного самоуправления, проходивших в регионе с 8 по 10 сентября. По предварительным данным, Крючков выписал из реестра адреса, где проходило голосование на дому, провел свою проверку и написал заявление в правоохранительные органы. Он утверждал, что по адресам находятся развалины, а одна из якобы проголосовавших избирательниц давно умерла. Выборы депутатов законодательного собрания седьмого созыва и муниципалитетов проходили в регионе с 8 по 10 сентября включительно. Выборы депутатов регионального парламента были признаны состоявшимися, их результаты - действительными.

https://ria.ru/20231115/narusheniya-1909669171.html

https://ria.ru/20231115/delo-1909629218.html

ульяновская область

россия

новомалыклинский район

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ульяновская область, россия, новомалыклинский район