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В Ульяновской области возбудили дело после подделки документов на выборах - РИА Новости, 16.11.2023
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22:21 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/delo-1909967597.html
В Ульяновской области возбудили дело после подделки документов на выборах
В Ульяновской области возбудили дело после подделки документов на выборах - РИА Новости, 16.11.2023
В Ульяновской области возбудили дело после подделки документов на выборах
Следователи возбудили уголовное дело по факту фальсификации документов членом избирательной комиссии и покушении на подделку итогов голосования на одном из... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T22:21
2023-11-16T22:21
ульяновская область
россия
новомалыклинский район
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту фальсификации документов членом избирательной комиссии и покушении на подделку итогов голосования на одном из избирательных участков в Новомалыклинском районе Ульяновской области на выборах депутатов регионального заксобрания в этом году, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов членом избирательной комиссии и покушение на фальсификацию итогов голосования (ч.1 ст. 142 УК РФ, ч.3 ст.30, 142.1 УК РФ). По версии следствия, в период с 8 по 10 сентября член участковой избирательной комиссии МО "Новомалыклинский район" Ульяновской области с правом решающего голоса сфальсифицировала подписи трех избирателей в избирательных бюллетенях и заявлениях о голосовании вне избирательного участка", - сообщил собеседник агентства. Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В сентября сообщалось, что полицейские по заявлению кандидата в депутаты от КПРФ Сергея Крючкова проводили проверку фактов фальсификации на выборах депутатов регионального заксобрания Ульяновской области и органов местного самоуправления, проходивших в регионе с 8 по 10 сентября. По предварительным данным, Крючков выписал из реестра адреса, где проходило голосование на дому, провел свою проверку и написал заявление в правоохранительные органы. Он утверждал, что по адресам находятся развалины, а одна из якобы проголосовавших избирательниц давно умерла. Выборы депутатов законодательного собрания седьмого созыва и муниципалитетов проходили в регионе с 8 по 10 сентября включительно. Выборы депутатов регионального парламента были признаны состоявшимися, их результаты - действительными.
https://ria.ru/20231115/narusheniya-1909669171.html
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ульяновская область
россия
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ульяновская область, россия, новомалыклинский район
Ульяновская область, Россия, Новомалыклинский район
В Ульяновской области возбудили дело после подделки документов на выборах

В Ульяновской области возбудили дело после фальсификации документов на выборах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту фальсификации документов членом избирательной комиссии и покушении на подделку итогов голосования на одном из избирательных участков в Новомалыклинском районе Ульяновской области на выборах депутатов регионального заксобрания в этом году, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов членом избирательной комиссии и покушение на фальсификацию итогов голосования (ч.1 ст. 142 УК РФ, ч.3 ст.30, 142.1 УК РФ). По версии следствия, в период с 8 по 10 сентября член участковой избирательной комиссии МО "Новомалыклинский район" Ульяновской области с правом решающего голоса сфальсифицировала подписи трех избирателей в избирательных бюллетенях и заявлениях о голосовании вне избирательного участка", - сообщил собеседник агентства.
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Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
В сентября сообщалось, что полицейские по заявлению кандидата в депутаты от КПРФ Сергея Крючкова проводили проверку фактов фальсификации на выборах депутатов регионального заксобрания Ульяновской области и органов местного самоуправления, проходивших в регионе с 8 по 10 сентября. По предварительным данным, Крючков выписал из реестра адреса, где проходило голосование на дому, провел свою проверку и написал заявление в правоохранительные органы. Он утверждал, что по адресам находятся развалины, а одна из якобы проголосовавших избирательниц давно умерла.
Выборы депутатов законодательного собрания седьмого созыва и муниципалитетов проходили в регионе с 8 по 10 сентября включительно. Выборы депутатов регионального парламента были признаны состоявшимися, их результаты - действительными.
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