https://ria.ru/20231116/delo-1909939487.html

Украинские СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против Арестовича*

Украинские СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против Арестовича* - РИА Новости, 16.11.2023

Украинские СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против Арестовича*

Национальная полиция Украины возбудила новое уголовное дело в отношении бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* (включен в РФ в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:26

2023-11-16T19:26

2023-11-16T19:53

украина

в мире

алексей арестович

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Украины возбудила новое уголовное дело в отношении бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщило в четверг украинское издание "Бабель".В середине октября депутат украинского парламента Инна Совсун заявила, что против Арестовича* на Украине завели уголовное дело по статье "Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости"."Полиция открыла уголовное производство в отношении Алексея Арестовича*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Бабель".Сообщается, что с коллективным заявлением в полицию по поводу Арестовича* обратились почти 30 депутатов Верховной рады Украины. Арестовича* обвиняют в заведомо ложном сообщении об уголовном правонарушении. По информации издания, ему может грозить до двух лет лишения свободы. Отмечается, что депутаты обратились в полицию после конфликта Арестовича* с депутатом Рады Натальей Пипой.Депутат Рады Наталья Пипа в июне подала заявление в полицию из-за молодого человека, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя. Впоследствии Арестович* выступил в защиту парня, обвинив Пипу в разжигании розни.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20230925/mobilizatsiya-1898597082.html

https://ria.ru/20230913/arestovich-1896088090.html

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украина, в мире, алексей арестович , верховная рада украины