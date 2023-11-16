https://ria.ru/20231116/dagestan-1909837557.html
В Дагестане сгорел дом, в котором проживали две семьи с семью детьми
В Дагестане сгорел дом, в котором проживали две семьи с семью детьми - РИА Новости, 16.11.2023
В Дагестане сгорел дом, в котором проживали две семьи с семью детьми
Частный дом, в котором проживали две семьи из 11 человек, в том числе 7 детей, сгорел в высокогорном селе Мокок в Дагестане, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:37
2023-11-16T14:37
2023-11-16T14:37
происшествия
цунтинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Частный дом, в котором проживали две семьи из 11 человек, в том числе 7 детей, сгорел в высокогорном селе Мокок в Дагестане, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в населенном пункте Мокок Цунтинского района… По информации от главы села, горением полностью охвачен жилой дом, в котором проживают две семьи: 11 человек, в том числе семь детей", – говорится в сообщении. В тушении задействованы пожарные и местные жители. Отмечается, что дом стоит отдельно, угрозы распространения огня на другие дома нет. "В 13.19 (мск) пожар локализован, в 13.27 мск ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
цунтинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, цунтинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Цунтинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане сгорел дом, в котором проживали две семьи с семью детьми
Частный дом, в котором проживали две семьи с 7 детьми, сгорел в горах Дагестана