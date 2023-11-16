https://ria.ru/20231116/dagestan-1909837557.html

В Дагестане сгорел дом, в котором проживали две семьи с семью детьми

В Дагестане сгорел дом, в котором проживали две семьи с семью детьми - РИА Новости, 16.11.2023

В Дагестане сгорел дом, в котором проживали две семьи с семью детьми

Частный дом, в котором проживали две семьи из 11 человек, в том числе 7 детей, сгорел в высокогорном селе Мокок в Дагестане, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:37

2023-11-16T14:37

2023-11-16T14:37

происшествия

цунтинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Частный дом, в котором проживали две семьи из 11 человек, в том числе 7 детей, сгорел в высокогорном селе Мокок в Дагестане, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в населенном пункте Мокок Цунтинского района… По информации от главы села, горением полностью охвачен жилой дом, в котором проживают две семьи: 11 человек, в том числе семь детей", – говорится в сообщении. В тушении задействованы пожарные и местные жители. Отмечается, что дом стоит отдельно, угрозы распространения огня на другие дома нет. "В 13.19 (мск) пожар локализован, в 13.27 мск ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

цунтинский район

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, цунтинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан