Песков прокомментировал заморозку объектов Госзагрансобственности в Чехии
Песков назвал заморозку объектов Госзагрансобственности в Чехии противозаконной
Прага, Чехия. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Госзагрансобственность является владельцем и оператором этого нашего имущества за границей, в том числе в Чехии, каких именно объектов это может касаться, хотя судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконных с точки зрения международного права решений, все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы России добавил, что ситуация с возможной заморозкой объектов Госзагрансобственности на территории Чехии анализируется.
"Сейчас ситуация анализируется с тем, чтобы как-то минимизировать риски", - отметил Песков.
В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".