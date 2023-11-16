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Песков прокомментировал заморозку объектов Госзагрансобственности в Чехии - РИА Новости, 16.11.2023
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12:30 16.11.2023 (обновлено: 12:35 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/chekhiya-1909798931.html
Песков прокомментировал заморозку объектов Госзагрансобственности в Чехии
Песков прокомментировал заморозку объектов Госзагрансобственности в Чехии - РИА Новости, 16.11.2023
Песков прокомментировал заморозку объектов Госзагрансобственности в Чехии
Решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:30
2023-11-16T12:35
дмитрий песков
чехия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Госзагрансобственность является владельцем и оператором этого нашего имущества за границей, в том числе в Чехии, каких именно объектов это может касаться, хотя судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконных с точки зрения международного права решений, все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь главы России добавил, что ситуация с возможной заморозкой объектов Госзагрансобственности на территории Чехии анализируется."Сейчас ситуация анализируется с тем, чтобы как-то минимизировать риски", - отметил Песков.В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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дмитрий песков, чехия, в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, ян липавский
Дмитрий Песков, Чехия, В мире, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Ян Липавский
Песков прокомментировал заморозку объектов Госзагрансобственности в Чехии

Песков назвал заморозку объектов Госзагрансобственности в Чехии противозаконной

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прага, Чехия. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Госзагрансобственность является владельцем и оператором этого нашего имущества за границей, в том числе в Чехии, каких именно объектов это может касаться, хотя судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконных с точки зрения международного права решений, все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы России добавил, что ситуация с возможной заморозкой объектов Госзагрансобственности на территории Чехии анализируется.
"Сейчас ситуация анализируется с тем, чтобы как-то минимизировать риски", - отметил Песков.
В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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