https://ria.ru/20231116/chekhiya-1909798931.html

Песков прокомментировал заморозку объектов Госзагрансобственности в Чехии

Песков прокомментировал заморозку объектов Госзагрансобственности в Чехии - РИА Новости, 16.11.2023

Песков прокомментировал заморозку объектов Госзагрансобственности в Чехии

Решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:30

2023-11-16T12:30

2023-11-16T12:35

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Госзагрансобственность является владельцем и оператором этого нашего имущества за границей, в том числе в Чехии, каких именно объектов это может касаться, хотя судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконных с точки зрения международного права решений, все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь главы России добавил, что ситуация с возможной заморозкой объектов Госзагрансобственности на территории Чехии анализируется."Сейчас ситуация анализируется с тем, чтобы как-то минимизировать риски", - отметил Песков.В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20230929/chekhiya-1899391204.html

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дмитрий песков, чехия, в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, ян липавский